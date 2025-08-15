La Baixà de Faura suma nuevos tiradores

Faura vibra intensamente con les Festes d’Agost, en un año trepidante definido por el calendario pues esta vez la Penya Sant Roc comparte celebración con la patrona Santa Bárbara y la tradicional Baixà.

La localidad engalana sus calles, acoge miles de visitantes y viste de fiesta mayor el camino que conduce la Ermita de Santa Bàrbara hasta la Església dels Sants Joans. Un demabular que congrega devoción, tradición, dansà, música, pólvora y sentir vecinal en un municipio que se aferra a sus raíces. Tal y como ensalzaron en su pregón la alcaldesa de Faura, Consol Duran y la concejala de Fiestas, Mari Ángeles Ramírez, «el camino que recorremos tiene sentido si lo hacemos juntos». El ayuntamiento, que ha asumido la responsabilidad e impulso de estas fiestas este año, ha querido destacar la disposición de asociaciones, entidades y vecinos que han sumado esfuerzos para el buen desarrollo de estos días.

El protocolo de prevención de la Baixà mantendrá una vez más corredores de emergencia en determinados puntos del descenso de la imagen de la Patrona; los apoyos pertinentes de Protección Civil y asistencia sanitaria, así como las exigencias inherentes a la formación como Consumidores Reconocidos como Expertos que se necesita a nivel pirotécnico para poder manipular material (CRE), la indumentaria y el contenedor específico para los cohetes que iluminarán el recorrido.

Jóvenes que recogieron sus "tenalles" en Faura. / Levante-EMV

Baixà

La Baixà ha sumado nuevos tiradores, después de que más de 35 personas puedan empezar a serlo tras recibir «les tenalles» en el Festival de Bandes celebrado en la Canaleta. En el concierto protagonizado por la Societat Joventut Musical de Faura, la Unió Musical de Quartell y la Societat Joventut Musical de Quart de les Valls previo al pregón de fiestas, se entregó simbólicamente «les tenalles» a los jóvenes nacidos en 2009. Con sus 16 años, el ayuntamiento les entrega uno de los símbolos de su fiesta grande y les invita a participar en el evento.

Danses

La Escola de Danses de Faura abrirá un año más la Baixà. Este grupo que crece año tras año, abrirá el deambular con su tradicional Ball de Plaça de Faura. Els Heralds i Clarins de la Vall d’Albaida no pueden faltar en el evento así como Guillermo Camarelles y la Colla de Dolçainers i Tabaleters que pondrán su toque tradicional.

El acto contará con la participación de los Quintos 2025, los festeros de hace 25 años e incluso los que celebran sus bodas de oro como festeros no se perderán el acto. Son notables los falleros y falleras que año tras año se suman a la celebración que contará con el paso firme de la Societat Joventut Musical de Faura cerrando la comitiva.