Las cucañas marítimas del Port de Sagunt abren una nueva etapa

Las tradicionales cucañas marítimas del Port de Sagunt han abierto el camino a una nueva etapa, con una edición donde la afluencia ha superado enormemente la de años anteriores pese a que el calor apretaba fuerte. Una de las claves que lo explica es que, por primera vez en los últimos diez años, la Federación de Peñas del Port de Sagunt ha vuelto a implicarse de lleno en la organización, tal y como hacía hasta que el ayuntamiento decidió en 2015 dejar de lanzar al mar patos vivos y cambiarlos por otros de goma.

Este regreso era esperado por muchos como vía ideal para ir devolviendo asistencia a un acto muy arraigado pero que, en esta última década, nunca ha logrado concentrar a tanta gente como cuando esas bonitas aves suscitaban una auténtica locura entre los asistentes mientras los animalistas ponían el acento en el “estrés” al que se les sometían. Esa vuelta, en cualquier caso, ha necesitado tiempo y pasos intermedios pues fue en 2022 cuando la Federación de Peñas volvió a colaborar en la organización de las cucañas.

Miemrbos del club Paddle SUP han estado atentos a la travesía. / Bustamante.

Para reforzar el atractivo de esta prueba, el ayuntamiento también ha introducido un cambio significativo: A diferencia de otros años, las pelotas lanzadas se intercambiaban por premios en metálico, que se recogían en el momento y no requerían de papeleos ni de esperar varios meses. Esto ha aumentado la expectación, teniendo en cuenta que el consistorio repartía esa mañana un total de 3.000 euros, como en 2024.

Más de 220 nadadores

La fórmula, sin duda, ha funcionado y la dársena pesquera ha registrado una mayor afluencia en una mañana que ha vuelto a abrirse con una Travesía a Nado que ha reunido a más de 220 participantes y ha repetido el circuito cerrado por la dársena pesquera. La razón es que el hecho de estar más cerca del público y oír sus ánimos ha llevado a recuperar al formato estrenado el año pasado por una causa mayor, como fue el vertido que hubo entonces y del que informó en primicia Levante-EMV.

Travesía a nado. / Bustamante.

Primera Travesía a Nado fallera

En esta cita con la natación también se ha hecho por primera vez una Travesía a nado Fallera, una iniciativa de la Federación Junta Fallera de Sagunt que nació a petición de las fallas La Marina y La Palmera, que ha reunido a 26 participantes, en su mayoría jóvenes y mayores.

Además, se ha notado una mayor presencia en la dársena de miembros del club local Paddle SUP.

Un momento de la prueba del palo engrasado. / Bustamante.

Palo engrasado

Tampoco han faltado momentos de emoción en la difícil prueba del palo engrasado, donde la rapidez es fundamental para avanzar sin caer, atrapar la bandera colocada en un extremo y hacerse con el premio reservado a los primeros en lograrlo.

En ella también se han notado una mayor participación, especialmente, de jóvenes del Port, pero también de poblaciones cercanas como Canet y Petrés e incluso de otras zonas de la península.

El mayor premio, no obstante, se ha quedado en casa pues el más afortunado ha sido un joven del Port de Sagunt , Ximo Milán Almería, que se ha llevado la primera bandera dotada con 275 euros. Tras él ha quedado el almeriense Christian Rubio, que obtendrá un premio de 200 euros y el tercer puesto ha sido para toda una "leyenda" local que llevaba años sin las mieles del éxito: Mariano Muñoz, el porteño que "ha logrado más banderas", como expuso el speaker de la prueba que, micrófono en mano, iba presentando a los participantes, Roberto Martínez, un fotógrafo profesional que se debutó a la perfección en estas lides.