La Fiesta Alternativa del Port de Sagunt se llena de valores

La Asociación Vecinal La Victòria del Port de Sagunt vivió ayer su día grande con la celebración de la Fiesta Alternativa. Con esta jornada, el veterano colectivo reivindica la diversión sin la necesidad de hacerlo «a costa de animales indefensos» ni alterar el descanso de los vecinos, en referencia al programa de las fiestas patronales.

Por la tarde fue el turno del taller de pintura en asfalto a cargo de Alba García, la charla Gaza: una historia de ocupación y resistencia, impartida desde Voces X Palestina, así como la lectura del pregón, la concesión del premio Victoria y la cena de sobaquillo. El gran broche llegó a los acordes del concierto ofrecido por Tensión no resuelta.

Antes, el paseo en bicicleta organizado con motivo de esta celebración llenó las calles de «vida, alegría y colorido», según destacan desde la asociación vecinal.

Participantes en la marcha en bici. / Levante-EMV

Movilidad sostenible

En una actividad ideada para reivindicar una movilidad más sostenible, los participantes, muchos de ellos familias enteras, disfrutaron de la «vida saludable y el ambiente festivo sobre dos ruedas», con rutas por la ciudad que tuvieron parada en la antigua Gerencia de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM).

Este paseo estaba pensado «para fomentar la convivencia y el respeto a espacio publico, con la bicicleta como protagonista absoluta por su simbología dentro de una ciudad amable», dicen desde esta entidad que lleva años peleando por una red de carriles bicis más completa, que llegue a toda la población, incluidos los polígonos industriales y el otoño pasado promovió incluso una protesta vecinal para reivindicar un mejor transporte en autobús desde el Port de Sagunt a València.

La organización quiso dar las gracias a todos los participantes por su apuesta por una alternativa para vivir las fiestas.