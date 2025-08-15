Un incendio forestal mantiene en vilo a Benifairó y Quart de les Valls

Las llamas en una zona de monte han provocado un rápido despliegue de efectivos de extinción

Un incendio forestal mantiene en vilo a los vecinos de La Vall de Segó.

El fuego se ha producido sobre las 14 horas en una zona de montaña situada entre Quart de les Valls y la cercana población de Benifairó de les Valls, aunque por suerte está zona alejada de los dos cascos urbanos, la conocida como partida del Piporro.

Numerosos medios de extinción se han desplazado hasta el lugar: cinco aéreos, bomberos, dos autobombas y 3 unidades de bomberos forestales, como explican desde el consistorio.

Lugar donde se han originado las llamas.

Según la alcaldesa, Lara González, "se ha actuado muy muy rápido".

En principio no se teme que pueda llegar a las dos poblaciones y, de momento, tampoco ha sido necesario desalojar a nadie ya que tampoco hay casas diseminadas por la zona donde ha comenzado el fuego por causas que se desconocen.

