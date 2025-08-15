Un incendio forestal mantiene en vilo a Benifairó y Quart de les Valls
Las llamas en una zona de monte han provocado un rápido despliegue de efectivos de extinción
Anna Biosca
Un incendio forestal mantiene en vilo a los vecinos de La Vall de Segó.
El fuego se ha producido sobre las 14 horas en una zona de montaña situada entre Quart de les Valls y la cercana población de Benifairó de les Valls, aunque por suerte está zona alejada de los dos cascos urbanos, la conocida como partida del Piporro.
Numerosos medios de extinción se han desplazado hasta el lugar: cinco aéreos, bomberos, dos autobombas y 3 unidades de bomberos forestales, como explican desde el consistorio.
Según la alcaldesa, Lara González, "se ha actuado muy muy rápido".
En principio no se teme que pueda llegar a las dos poblaciones y, de momento, tampoco ha sido necesario desalojar a nadie ya que tampoco hay casas diseminadas por la zona donde ha comenzado el fuego por causas que se desconocen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt
- La última playa de Sagunt en ser de bandera azul «está impracticable»
- La denegación del permiso no frena el chiringuito en pleno Garbí protegido
- Un nuevo festival permitirá recuperar en Canet el 'Instituto de la Paella
- Estos son los duros requisitos que pide Canet para reabrir las 'foods trucks' del puerto
- La polémica en el Garbí obliga a desempolvar la historia del lugar
- Las nubes de mosquitos siguen castigando a una playa de Sagunt en plena ola de calor