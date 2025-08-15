Un incendio forestal mantiene en vilo a Benifairó y Quart de les Valls

Un incendio forestal mantiene en vilo a los vecinos de La Vall de Segó.

El fuego se ha producido sobre las 14 horas en una zona de montaña situada entre Quart de les Valls y la cercana población de Benifairó de les Valls , aunque por suerte está zona alejada de los dos cascos urbanos, la conocida como partida del Piporro.

Numerosos medios de extinción se han desplazado hasta el lugar: cinco aéreos, bomberos, dos autobombas y 3 unidades de bomberos forestales, como explican desde el consistorio.

Lugar donde se han originado las llamas. / Levante-EMV

Según la alcaldesa, Lara González, "se ha actuado muy muy rápido".

En principio no se teme que pueda llegar a las dos poblaciones y, de momento, tampoco ha sido necesario desalojar a nadie ya que tampoco hay casas diseminadas por la zona donde ha comenzado el fuego por causas que se desconocen.