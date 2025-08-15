Un juzgado investiga la extracción de grava en Sagunt para proteger la costa de Almenara

La construcción de espigones para proteger el litoral de Almenara iniciada en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica acabó provocando acciones judiciales de una entidad vecinal de Sagunt que denunció daños al municipio a distintos niveles: Un supuesto «delito medioambiental» cuando, en esta actuación del Ministerio, se extrajeron gravas de su costa «sin que esto estuviera incluido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)» de la intervención castellonense y unas obras realizadas al norte de Sagunt «sin haber valorado previamente sus posibles efectos negativos para municipios situados al sur», según explican desde la asociación de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

La entidad vecinal lo trasladó tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y, durante un tiempo, pareció que todo fue en vano pues, como informó Levante-EMV ya en septiembre de 2022, el primer organismo archivó la queja y, posteriormente, la respuesta europea fue que primero tenían que agotar las vías a nivel español. Sin embargo, tres años después de que se acabasen esos trabajos en el verano de 2022, el juzgado de primera instancia número 1 de Nules sigue investigando el caso y, desde 2023, está solicitando informes tanto al Ayuntamiento de Sagunt como a otros organismos.

La presidenta de la asociación que denunció lo ocurrido, Amparo Peris, se refirió a ello en el último pleno municipal, alertando de que el juzgado estaba a la espera de recibir una documentación demandada al consistorio. Sin embargo, desde el gobierno local se le expuso posteriormente que los servicios jurídicos municipales sí remitieron ese informe hasta en tres ocasiones. Concretamente, esa respuesta municipal se le envió el 7 agosto de 2023, 4 julio de 2024 y 14 de julio de 2025, como ha podido saber este diario.

Cribado en Corinto en 2021 para separar las piedras que se iban a llevar a Almenara. / Daniel Tortajada

Informe del Cedex

Peris también afirmó en el pleno que el proceso judicial ha dado a conocer un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que al parecer confirma desperfectos en la costa saguntina e instó al consistorio a demandarlo, al tiempo en que lamentaba que el ayuntamiento no hubiera encargado uno propio en aquel entonces, como reclamaba la entidad, «para así haber podido acreditar los daños» y tener más posibilidades de éxito en sus acciones judiciales ante la Audiencia Nacional; un último organismo que, como publicó este diario, acabó rechazando las demandas del consistorio.

En una reunión mantenida esta misma semana, el alcalde Darío Moreno confirmó a la presidenta de la asociación las tres respuestas dadas por el ayuntamiento al juzgado y se comprometió tanto a pedir información sobre ese informe del Cedex como a reclamarlo. Aún así, desde el consistorio se ha explicado a este diario que, «por vía oficial», no les consta que haya un informe específico, «sino un análisis continuado de cómo afecta a la costa».

"Enorme regresión"

La presidenta de la entidad vecinal asegura que el objetivo de estas acciones «no es que se condene a nadie» sino «evidenciar la necesidad de que se restituya nuestra playa, pues ahora no tiene nada que ver; sobre todo, ha habido una enorme regresión en la zona de la Malvarrosa y una reducción de su anchura, con lo que la gente allí está angustiada».

Vecinos en un tramo con gran escalón en la playa Malvarrosa de Corinto. / Daniel Tortajada

«Lo importante es que la regeneración se realice cuanto antes»

Aún así, coincide con el gobierno local en que ahora la preocupación fundamental es muy diferente a cómo pueda acabar esa investigación. «Lo importante ahora es que las obras impulsadas por el Ministerio para regenerar el litoral norte de Sagunto se realicen cuanto antes y cumplan los plazos marcados», resume el edil de Playas de Sagunt, Roberto Rovira. «Lo preocupante es el estado de la playa de la Malvarrosa de Corinto, que ha perdido anchura y tal gran cantidad de arena que hay un gran escalón», incide el concejal de Esquerra Unida-Unides Podem, considerando que «hay que dejar que el dejar que el Juzgado de Nules haga su camino y centrarnos en que el Ministerio ejecute la regeneración de nuestras playas en tiempo y forma».

Esta idea es compartida por la entidad vecinal que en su día motivó esa investigación judicial que ahora se sigue en Nules, si bien su presidenta apostilla: «Intentamos que nos hicieran caso por las buenas pero, lamentablemente, nos vimos arrastrados a la vía judicial. Ahora solo deseamos que el Ministerio cumpla todo lo anunciado y por fin podamos recuperar nuestras playas», afirma.