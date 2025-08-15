Luz verde al colegio de Petrés después de tres años de espera

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha dado el visto bueno a la ampliación del colegio público de Petrés, paralizada desde 2022. Una actuación que implica una modificación de las normas subsidiarias dado que supone la adhesión al centro de una parcela municipal colindante, más viales. En total, el CEIP Doctor Domínguez Roca se ampliará en mas de 600 metros cuadrados, lo que permitirá dar respuesta a una falta de espacio tan demandada desde hace varios años.

De hecho, para este pasado curso escolar, la Conselleria de Educación se había comprometido a implementar la capacidad del colegio con varias aulas prefabricadas, que no han llegado a tiempo, según la propia administración autonómica ante la falta de recursos, dadas las necesidades existentes tras la dana, que han sido la prioridad. Sin embargo, las peticiones de aulas ya se hicieron antes de la catástrofe y fueron fruto de varias concentraciones desde 2024, a cargo de la Asociación de Familias de alumnos (AFA) y de la comunidad educativa.

Aulas prefabricadas

"Para acoger a todos los alumnos se ha tenido que prescindir de la biblioteca y de almacenes para poder habilitar estas zonas como aulas. El cole no cuenta ni con biblioteca, ni sala de informática, ni sala de profesores, ni gimnasio, ni espacio para el AFA . Hay dos grupos que no cumplen las medidas mínimas requeridas y dos grupos de infantil que comparten aula", explicaban los padres y madres en una de las protestas.

Tal y como ha podido saber Levante-EMV, las aulas prefabricadas ya han llegado y se encuentran en proceso de instalación para comenzar el curso escolar 2025-2026 con estas a pleno rendimiento, y con dos aulas nuevas, después de casi dos años de peticiones.

Protesta por la falta de espacio. / Daniel Tortajada

La ampliación de este centro de infantil y primaria permitirá satisfacer la demanda de más de 166 alumnos que cursan en este, cuando la capacidad del mismo es de 90. Fuentes del centro explicaban que desde que se construyó en 2007, se quedó pequeño, ya que no se tuvo en cuenta el crecimiento que iba a experimentar la población en pocos años, como así ha sido.

Ahora la intervención también mejorará las instalaciones como el comedor, preparado para 45 alumnos, cuando los usuarios del mismo superan en la actualidad el centenar.

Licitación

Tras el informe urbanístico favorable, el ambiental y el estratégico territorial, necesarios para llevar a cabo la ampliación del colegio, el paso siguiente es la licitación de las obras, que el alcalde del municipio, Miguel Vidal, quiere poner en marcha en breve. Tal y como ha avanzado a Levante-EMV, el objetivo es trabajar para que todos los trámites puedan llevarse a cabo este año y comenzar el próximo.