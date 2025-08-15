El nuevo Saguntino se pone a punto

El Atlético Saguntino tiene tres semanas por delante para engrasar su renovada maquinaria y estar listo en la primera jornada del grupo valenciano de la Tercera RFEF, que llevará al CD Utiel hasta el Nou Morvedre. Con la pretemporada ya plenamente asentada en casa, donde los rojillos solo pudieron volver después de la renovación del césped artificial a mediados del pasado curso, las principales incógnitas se centran ahora en saber el tiempo que Guillem Beltrán, que también se estrena en el banquillo romano, necesitará para encajar todas las piezas, entre las que solo seis repiten respecto a la pasada temporada.

Un ejercicio de pretemporada. / Atlético Saguntino

Esos veteranos son el capitán Kike Torrent, Toni Huertas, Aitor Sáez, Omar Fadili, Alberto Núñez y Carlos Igual. Con el principal objetivo de «ilusionar a la afición y pelear por los puestos altos de la clasificación», los saguntinistas han conformado su plantilla con las llegadas del central Marcos Cano, formado en el Levante UD y que regresa a la disciplina rojilla; el atacante Pol Benito, quien, con 27 años, ya ha vivido tres ascensos; el mediocentro defensivo Climent, que llega del CD Utiel; el zurdo Mario Ferrer, formado en las canteras del Valencia y el Levante; el extremo Oussama El Aroussi, que jugaba en la Segunda División marroquí; el hombre de ataque Sergi Folch; el mediocentro Gastón Alonso, con experiencia en Segunda RFEF; el atacante Sergio Magariño o el extremo izquierdo Pablo Madrid, que llegó a debutar en Primera RFEF con el CD Castellón.

Más fichajes

Otro bloque de incorporaciones lo conforman Damián Jiménez, un futbolista de la casa que lleva nueve años en el club; Hugo López, también directo desde la cantera; Diego Huesca, portero internacional con Paraguay; Mary, atacante formado en el Levante UD; Pepe Mellado, que está en proceso de recuperación; Alejandro Verdejo, cancerbero que llega del Reus Reddis; así como Adama Sangaré, delantero y extremo, que regresa el Saguntino tras su exitoso paso por el CD Soneja. La guinda a este pastel ha sido la llegada esta misma semana de un viejo conocido como el central Carlos Moros.

Amistosos

En cuanto al calendario de pretemporada, los rojillos empataron a 1 en su segundo choque de preparación contra el filial del Levante UD, con gol de Sangaré. En el primer compromiso, los pupilos de Guillem Beltrán cayeron contra el Villarreal C (2-0). El próximo amistoso, primero en casa, será este sábado frente al Torrent CF a partir de las 19 horas.