La perseverancia tiene premio en Sagunt

El desfile de deportistas de primer nivel a los que el Ayuntamiento de Sagunt rinde su modesto homenaje a través de una recepción oficial no para durante este mes de agosto. La última en ser recibida fue Silvia Piera, quien la pasada temporada se proclamó subcampeona de España del Trail Running en la categoría máster 40 de la prueba de subida vertical. Fue en Canfranc, donde la saguntina se subió también al tercer escalón del podio en el Nacional de Carreras de Montaña, también de veteranas.

Con una trayectoria que arranca en 1992 con el atletismo en pista, una lesión de rodilla le alejó del tartán, con la amenaza incluso de no volver a correr. El regreso a la actividad deportiva le llevó al trail, donde la lista de éxitos se extiende al ámbito internacional, además de varios títulos autonómicos y una clasificación para el Campeonato del Mundo, al que no pudo acudir por lesión.

Ejemplo

El concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón, apuntó durante la recepción que el ejemplo de Silvia, que no desfalleció pese a sus diferentes problemas físicos, "manda un mensaje muy potente y enseña a convivir con la frustración". El edil presidió el acto junto al alcalde, Darío Moreno, quien destacó de la también profesora del colegio Ausiàs March de Sagunt que tiene "un entorno que le apoya y pone en valor los éxitos deportivos" lo que demuestra "la calidad humana". La "perseverancia" y la "ambición" fueron otras cualidades destacadas sobre Silvia Piera.

Darío Moreno, Silvia Piera y Javier Timón. / Ayuntamiento de Sagunt

La protagonista, por su parte, reconoció que la recepción suponía "un momento muy ilusionante, después de todo el trabajo y de los años dedicados al atletismo y el trail". Sobre las lesiones que le han acompañado a lo largo de su carrera, reconoció que "forman parte de los deportistas, pero el esfuerzo y el sacrificio ayudan a superarlas".

Triunfo en casa

Entre sus logros más recientes, según fuentes municipales, destacan los triunfos en los trails Volta al Castell de Sagunt y de Riba-roja, los segundos puestos tanto en los autonómicos de trail largo y kilómetro vertical como en diferentes pruebas del calendario nacional; además del tercer puesto en el Campeonato de España de selecciones.

Último Campeonato de España

En Canfranc, donde compitió con los colores del CA Cárnicas Serrano, fue plata en subida vertical tras completar los 6,4 kilómetros del recorrido en 1 hora, 4 minutos y 20 segundos. Esa plata nacional se completó con el bronce en carreras de montaña, al cubrir los 14,3 kilómetros en 1:33:00.