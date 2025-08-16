Alcalde de Sagunt: "Los cambios en las cucañas han sido positivos, pero tenemos que seguir evolucionando"

"Los cambios en algunos detalles de las cucañas marítimas han sido positivos y se ha notado una mayor afluencia, pero tenemos que seguir evolucionando". De esta forma se expresa el alcalde de Sagunt, Darío Moreno , al valorar para Levante-EMV este acto tradicional que ayer congregó a cientos de personas en la dársena pesquera del Port de Sagunt y contó con varias novedades, entre ellas, que la Federación de Peñas volvía a volcarse la organización junto al ayuntamiento, tal y como hacía hasta que el consistorio decidió en 2015 dejar de lanzar al mar patos vivos.

"Ha sido un gran año. Las cosas que hemos cambiado han sido positivas. La gente ha reaccionado, ha venido", aseguraba agradeciéndole la implicación a la Federación de Peñas o que la Federación Junta Fallera de Sagunt haya impulsado la I Travesía a Nado Fallera.

Ahora, consideraba que "hay que seguir evolucionando y viendo cosas que puedan funcionar e intentando que esto sea una gran fiesta pues realmente es algo único. Es una de las tradiciones con mayor singularidad ya que en otros sitios se hacía pero se ha perdido, y debemos cuidarla entre todos y todas".

Así han sido las cucañas marítimas del Port de Sagunt 2025 / Fernando Bustamante

Respecto a ideas de mejora, confiesa no tener personalmente nada en mente, "pero me consta que la federación tiene algunas propuestas y vamos a estudiarlas conjuntamente para intentar sacarlas", dijo sin dar más detalles tras un acto en el que el ayuntamiento empezó a pagar los premios en metálico, en contra del papeleo que exigía en anteriores ediciones.

Lo que el alcalde da por consolidado es el adiós a los patos vivos. "Aunque todos los años todavía tenemos gente con esa nostalgia de lo que ha sido una tradición de la ciudad durante muchas décadas, la legislación actual no lo permite. Por tanto, ya está. No hay que quedarse en esa nota negativa, sino intentar sobrepasarla y seguir generando un día que sea un recuerdo feliz para todos y todas", afirma.

Animada Travesía a nado en el Port de Sagunt / Fernando Bustamante

"Unidad que se ha notado"

La edil de Fiestas, Patricia Sánchez, ha puesto el acento en que "las cucañas han vuelto a ser uno de los momentos más esperados y han contado con una altísima participación, demostrando que estas tradiciones siguen muy vivas en nuestra localidad. Este año, además, ha tenido un significado especial: la Federación de Peñas ha estado al frente de la organización junto con el ayuntamiento, como siempre debería haber sido y esa colaboración ha aportado cercanía, ilusión y un espíritu de unidad que se ha notado", ha dicho considerando que "el balance de las fiestas patronales del Puerto de Sagunto no podría ser más positivo. Hemos vivido unos días llenos de ambiente, tradición y convivencia, con una gran participación por parte de vecinos y visitantes".

También el concejal de Esquerra Unida-Unides Podem y teniente de alcalde, Roberto Rovira, ha señalado el "éxito de público diez años después de la eliminación de los patos vivos"; una última decisión que considera "correcta, tanto por el bienestar animal como porque el ayuntamiento no podía estar pagando multas". "La mayoría de gente lo ha entendido y por eso, es un éxito", decía.