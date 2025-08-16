Algar de Palància comença la seua Setmana Taurina 2025
Del 18 al 23 d'agost, el municipi de Camp de Morvedre transformarà la seua imatge per a convertir-la en festa i alegria gràcies a la programació elaborada pels seus Majors
Algar de Palància està a punt de començar la seua Setmana Taurina -també coneguda com Vuitaba- que, com cada any i sempre que arriba el mes d'agost, es celebrarà del 18 al 23. Durant estos dies, el municipi de Camp de Morvedre s'omplirà de xarangas, concerts i focs, a través dels quals els seus Majorals posaran el fermall d'or a la seua festivitat. Una festivitat que canvia la imatge del poble per a transformar-la en festa i alegria.
Els Majorals s'han encarregat d'elaborar una diversa programació, pensada tant per als més xicotets com per als més majors, i amb una premissa clara: el gaudi dels seus algarenys i algarenyes. De fet, han creat una samarreta, pensada especialment per a la seua setmana taurina i que ha estat disponible tant per a xiquets com per a adults.
El dilluns 18, a les 23 hores, la setmana de festes s'inaugurarà amb el Xupinazo, amenitzat per la xaranga Xaranganeta. Una hora després, just a mitjanit, serà el torn del primer bou embolat, a càrrec de la ramaderia Hnos. Pons, i patrocinat per Mosquistop. En finalitzar, la nit acabarà amb una discomòbil amb el Dj Alex García.
Vesprada de vaques i bou en puntes
El dimarts 19 a mig dia tindrà lloc una cercavila per part de la xaranga Foc i Tentació. A continuació, a les 14 hores, serà el torn de l'entrada i prova, organitzada per la ramaderia Ponce Melià. A les 18, donarà inici la vesprada de vaques i bou en puntes per part de la mateixa ramaderia. A la nit, quan l'agulla del rellotge marque les 00:00, hi haurà un altre bou embolat, aquesta vegada a càrrec de Ponce Melià.
Per la seua part, el dimecres 20 a les 11:45 haurà de nou una entrada i prova, en aquesta ocasió a càrrec de la ramaderia Victor Casaña. A les 14, la xaranga Foc i Tentació posarà l'acompanyament melòdic al concurs de paelles al carrer València. En la mateixa ubicació, a les 17.30 tindrà lloc un tardeo amb el Dj Beckam.
El dijous 21 començarà a les 12 hores amb altra cercavila; seguirà amb l'entrada i prova a càrrec de la ramaderia Els Mohicans; la vesprada de vaques i bou en puntes a càrrec de la ramaderia Pertegaz; un sopar de sobaquillo al poliesportiu i la orquestra Eufòria (Grup Montecarlo), patrocinada per Juan Arnal SL.
Una tradició eterna
Els últims dies festius, divendres 22 i dissabte 23, seguiran la mateixa estructura. El divendres, tot començarà amb una cercavila per part de la xaranga Foc i Tentació. A les 14, continuarà amb l'entrada i prova a càrrec de la ramaderia Hnos Pons. A les 18, serà el torn de la vesprada de vaques i bou en puntes per part de la ramaderia Gregorio de Jesús. A les 00:00, hi haurà un bou embolat a càrrec de la mateixa ramaderia, i a les 00:30, concurs de disfresses i discomòbil amb els Dj Lito, Dj Russo i Dj Dalirio.
El dissabte 23, la xaranga Foc i Tentació tornarà a ser responsable de l'ambientació musical de la cercavila de les 12 hores. Tot seguit, es realitzarà l'entrada i prova a càrrec de la ramaderia David Alfaro. A les 18, es donarà pas a la vesprada de vaques i bou en puntes -organitzada per la ramaderia Hnos. Infantes- i a les 23:30, bou embolat a càrrec de la mateixa ramaderia. Per últim, tot finalitzarà amb altra discomòbil en la qual participarà Pablo Escudero i que serà l'encarregada d'acomiadar una important tradició que apunta a convertir-se en eterna.
