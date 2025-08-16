El incendio forestal que este viernes quemó unos 2.600 metros de bosque en la Vall de Segó dejó momentos de tensión, al producirse en plena ola de calor y en una zona de acceso terrestre complicado, donde los medios de extinción aéreos fueron decisivos.

El hecho de que el aviso del fuego se produjera con rapidez, poco antes de las 14 horas, permitió un amplio despliegue. Como adelantó Levante-EMV, siete medios aéreos, hidroaviones y el helicóptero de emergencias de la Generalitat así como las autobombas de las unidades de bomberos del Parque de Sagunt, cuatro unidades de bomberos forestales BRIFO y tres de la Generalitat Valenciana se desplazaron al recibir el aviso, en un trabajo que las autoridades de Les Valls consideran que fue fundamental para lograr controlar el fuego en poco más de dos horas, pese a las elevadas temperaturas.

Momento de la extinción. / Levante-EMV

La práctica ausencia de viento en la mayor parte del tiempo facilitó la extinción y evitó la propagación del fuego en una zona con mucha masa forestal, en condiciones de humedad baja. De hecho, se estima que si el viento hubiera soplado con algo de fuerza de levante o de sur, podría haberse extendido hacia zonas de montaña de Sagunt llenas de chalés donde numerosos vecinos pasan el verano.

"Situación complicada"

Aún así, la presidenta de la Mancomunitat, Consol Duran, confirma que se vivieron momentos de tensión. “Fue una situación complicada que, en un momento dado habría podido ir a peor, porque cambió el viento y sufrimos por si el incendio iba a más". "Los bomberos y los efectivos de emergencia de la Generalitat han actuado con total determinación; a pesar de la complejidad del acceso para unidades terrestres, con el apoyo de los medios aéreos se ha controlado el fuego”, recalca, además de "agradecer la tarea de los bomberos así como el civismo de los vecinos de les Valls, que han seguido nuestras indicaciones para favorecer y garantizar la tarea de los efectivos de seguridad".

Despliegue de efectivos en la zona. / Levante-EMV

Duran admite que en esos momentos, "desde les Valls hemos mirado con dolor y preocupación nuestra montaña", pero señala que "los municipios de la Mancomunitat y sus responsables al frente hemos estado cooperando con los servicios de emergencia".

El fuego declarado en una zona situada entre Quart de les Valls y Benifairó removió conciencias de un vecindario de Les Valls que no olvida otros momentos graves en los que perdieron zonas muy valiosas en sus montañas, desde los incendios registrados en Benifairó como en La Rodana de Faura.

Momento de la extinción. / Consorcio de Bomberos

Llamamiento a la concienciación

“Somos conscientes de la tarea brillante de los servicios de emergencia y protección que tenemos; pero sobre todo, hay que hacer un llamamiento de concienciación y respeto por nuestra montaña. La Vall de Segó, la Rodana, La Creu, El Tabalet, el Molí de Vent, el Povijol, el Pic del Cuquello, entre otras muchas cumbres y sendas reclaman no solo ser conocidos sino cuidados y estimados. Porque tenemos un pulmón verde que nos protege Y así tenemos que mantenerlo”, añadía la presidenta, Consol Duran.