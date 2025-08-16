Controlado un segundo incendio en Quart de les Valls en menos de 24 horas

Las alarmas han vuelto a saltar en Quart de les Valls después de que se volviese a producir un segundo incendio en la localidad del Camp de Morvedre en menos de 24 horas. Después de que ayer a las 14 horas se desatara un incendio forestal en La Vall de Segó, esta tarde, a las 16.35 horas han notificado otro incendio en la zona del Llavaner.

En estos momentos, el incendio ya está controlado gracias a la rápida actuación de los bomberos forestales. La alcaldesa del municipio, Lara González, explica que "se ha llamado muy rápido a bomberos gracias a la gran colaboración de los vecinos y vecinas que están pendientes de todo". "Ahora todo depende del aire que haya y que no acelere otras zonas", añade.

Bomberos forestales en el segundo incendio de Quart de les Valls. / L-EMV

Riesgo extremo de incendios

González expresa que desde el consistorio han avisado con rapidez a Emergencias, han supervisado el perímetro para que no accediera ninguna persona y han cerrado la piscina por si hubiese que hacer uso del agua. A su vez, la alcaldesa comenta que el ayuntamiento lleva desde octubre haciendo trabajos de prevención de incendios, pero que está siendo "un verano muy difícil, con altas temperaturas". Además, el consistorio está pidiendio a los propietarios de parcelas privadas que las limpien para seguir con la prevención "pero está siendo complicado", así como ha prohíbido durante este fin de semana el acceso a los paelleros ubicados en la Font de Quart y el Molí de Vent.

El incendio llega justo un día después del que hubo ayer y en el contexto del día de la ola de calor con las temperaturas más altas y riesgo extremo de incendios. Asimismo, se mantiene la alerta roja decretada esta mañana por Aemet que implica que "el peligro es extraordinario" y que "los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos".