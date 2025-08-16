Hallan un hombre fallecido en un solar del Port de Sagunt

El cuerpo sin vida de un hombre apareció ayer por la noche en un huerto perdido ubicado detrás del cementerio del Port de Sagunt .

Estaba tumbado boca arriba entre matorrales y, según los primeros indicios, la muerte se había producido de forma relativamente reciente.

Fue un vecino que paseaba su perro por la zona quien encontró el cuerpo sobre las 23:30 horas y dio aviso al teléfono de emergencias 112.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local que confirmaron el fallecimiento y dieron aviso a las autoridades judiciales.

Aunque en principio había cierta confusión sobre el motivo del fallecimiento, en medios policiales se descartó posteriormente que hubiera signos de violencia. Ahora bien, el caso se ha judicializado al no tratarse de una muerte certificada por un médico.