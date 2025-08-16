Sagunt defiende la poda de árboles en plena ola de calor

Los trabajos de poda que los operarios de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) de Sagunt realizan durante estos días no han pasado inadvertidos por algunos vecinos, que defienden la teoría de que la mejor época para desarrollar esta tarea es entre finales de otoño y principios de primavera, al coincidir este periodo, en la mayoría de especies, con su reposo vegetativo. Sin embargo, la empresa municipal encargada, entre otros servicios, de la jardinería distribuye este trabajo durante todo el año y destaca los «beneficios específicos» de hacerlo en verano, una práctica que no solo es «habitual», sino incluso «recomendable».

Árboles podados en el Port de Sagunt. / Levante-EMV

Entre esas ventajas, desde la SAG destacan que estimula los nuevos brotes e incrementa la floración, especialmente en frutales como manzanos o nísperos, en los que «puede aumentar la producción». También previene enfermedades al eliminar ramas dañadas o muertas y favorecer la circulación del aire para cicatrizar más rápido las heridas, minimizando de esta forma el riesgo de aparición de hongos y plagas.

Equilibrio estructural

Otros beneficios son la mejora de la salud y la forma de los árboles, al evitar que crezcan descontroladamente, permitir una mejor penetración de la luz y alcanzar así el equilibrio estructural; la reducción del estrés hídrico al requerir menos agua para sobrevivir como consecuencia de la disminución de hojas; así como el fortalecimiento y la vigorización de los ejemplares, al quitar las ramas mal formadas o demasiado grandes que detraen energía al resto.

Estas explicaciones parecen suficientes para justificar las podas en verano, al menos por lo que a los árboles se refiere, mientras que, en el caso de los operarios que se encargan de estos trabajos, sí se aplican protocolos especiales cuando las temperaturas aprietan. Es lo que ocurre durante estos días, concretamente desde este viernes festivo hasta el lunes, ya que «a partir de que las previsiones de la AEMET -Agencia Estatal de Meteorología- marquen más de 35 grados, se activan una serie de medidas de protección para los trabajadores», según explican desde la SAG.

Retraso en la limpieza del mercado

Por ejemplo, este sábado se demorará la limpieza del mercado extraordinario del Port de Sagunt, que habitualmente se realiza a partir de las 15 horas con la previsión de acabar a las 17. En plena ola de colar, las directrices marcan el inicio de las tareas de aseo a las 17 horas.

La empresa municipal activa por vez primera su protocolo por altas temperaturas cuatro días consecutivos

Otra orden más general es que los trabajos más pesados y que tengan que desarrollarse al sol se reservan para primera hora e incluso se adelanta la incorporación de los operarios para que a partir de las 12 horas no tengan que soportar en plena faena las franjas de más bochorno.

Protocolo de ola de calor

Desde la SAG, reconocen que es la primera vez, al menos en época reciente, que se activa el protocolo por ola de calor cuatro días seguidos que, sumados al de principios de esta semana, ya se superan ampliamente las jornadas en las que se trabajó bajo estas condiciones durante el pasado año, cuando apenas fueron dos.