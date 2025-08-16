El Sagunto FB no pierde el tiempo y disputa su primer partido de preparación

El Sagunto FB es otro de los equipos que acorta el verano para iniciar su pretemporada.

Encuadrados en la Segunda FFCV, de la que todavía se desconoce la composición de los grupos, los hombres de Salva Lliso arrancaron esta semana con los entrenamientos y este sábado abrirán su calendario de pretemporada cuando reciban a partir de las 19.30 horas a La Vilavella CF en los campos de Xulla-Vicent Graullera.

Calendario de amistosos

Un ejercicio de premporada. / Sagunto FB

El CD Jérica también en casa, la visita a la Figuereta para medirse al CDF Canet, otro compromiso como local frente al Almenara Atlètic y el broche en Sagunt frente al Godella CF completan este plan de preparación, que llevará al Sagunto FB hasta el primer fin de semana de septiembre.

Debut oficial

Esos días está programado su debut oficial por esta temporada con la primera ronda de La Nostra Copa, contra un rival todavía por determinar.