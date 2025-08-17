Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal

Un informe del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) fechado en 1975 estima que la ermita del Garbí es municipal, tal y como viene sosteniendo el Ayuntamiento de Estivella desde que estalló la polémica por su propiedad cuando el empresario local y edil de Vox, José Ramón Mateu, cambió el candado del templo afirmando haberlo comprado, pese a que el consistorio lo tiene registrado a su nombre y ha iniciado acciones para recuperarlo.

Este es uno de los documentos que ha encontrado el gobierno local al revisar expedientes en busca de datos que respalden la titularidad pública de este lugar ante la negativa del empresario a devolver las llaves y confirmar su intención de acudir a los tribunales antes de deponer su actitud. De hecho, tal y como ha venido contando Levante-EMV, el hostelero sigue montando cada fin de semana un chiringuito junto a la ermita, pese a que el ayuntamiento le ha denegado el permiso; algo que José Ramón Mateu justifica en que así recoge donativos para dos iniciativas turísticas que en realidad son totalmente ajenas a la protección del paraje, como son el hacer una cruz de 40 metros de alto que se iluminaría por las noches y restaurar una antigua fonda que reconvertiría en un museo ciclista.

El empresario, con el chiringuito junto a la ermita. / Levante-EMV

Desde el principio, la disparidad de versiones del empresario y el gobierno municipal se explica en que el primero afirma haber comprado el lugar a los herederos de la antigua fonda que el consistorio autorizó hace más de un siglo en ese tranquilo rincón situado en pleno parque natural de la sierra Calderona. Sin embargo, el ayuntamiento remarca que el templo figura a su nombre en el Registro de la Propiedad desde 1990 y, como adelantó Levante-EMV, el Libro de Actas municipales confirma que la fonda se levantó sobre terrenos "cedidos" por el ayuntamiento "junto a la ermita" destinados a abrir una fonda en 1914.

El consistorio ha encontrado además nuevos argumentos que respaldan su versión al analizar los escritos que herederos de los antiguos responsables de la fonda presentaron ante el consistorio en 1991 y 1995. En ellos, como explican fuentes municipales, reprochaban que no se les hubiera pedido permiso antes de restaurar la zona con ayuda de la Conselleria de Medio Ambiente en unas obras realizadas en 1991 y 1993 que permitieron renovar totalmente un lugar que estaba en ruinas, primero al colocar una barandilla protectora de los grandes precipicios y acondicionar el mirador anexo con mesas y bancos ideales para hacer pícnic, más luego al restaurar la ermita y su antigua construcción de 1787.

Responsables de la antigua fonda. / Levante-EMV

En esas demandas de los herederos, ahora se ha dado con un dato significativo: La familia reconoce que hubo una cesión inicial de terrenos por parte del ayuntamiento, tal y como se apunta en el Registro de Actas Municipales.

Además de esto, han encontrado otra información fundamental en todo este embrollo: La familia afirma que, tras comprar uno de sus antepasados 4 hanegadas de pinos en 1917, anexionaron ese terreno a la finca; un último paso cuya legalidad cuestiona el ayuntamiento teniendo en cuenta que todo partía de un suelo «cedido» y que, por tanto, no era suyo.

Antiguo faro de señalización

Los escritos presentados por los herederos de los descendientes de los responsables de la antigua fonda en el Garbí ante el Ayuntamiento de Estivella en 1991 y 1995 también dan un detalle de cómo se gestó la cesión de terreno realizada en 1914 para realizar ese establecimiento junto a la ermita del Garbí.

Según afirman, esto se explica porque el primer hostelero era el encargado de mantener un faro de señalización existente en este lugar con vistas increíbles hacia el valle del Palància, el Mediterráneo y la costa de Valencia.

Este último dato conecta con información manejada por el cronista oficial de la población, Lluís Mesa, quien ha corroborado a Levante-EMV que "había una luz que puede considerarse un faro"; algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que la ermita es una atalaya perfecta al estar situada a 593 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cima del majestuoso Garbí.