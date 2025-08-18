Algímia d'Alfara elabora la primera guía de corresponsabilidad de la Baronia

Algímia d'Alfara ha elaborado la primera guía de corresponsabilidad de la Baronia, aunque en Morvedre solo Sagunt cuenta con esta iniciativa, en este caso dentro de su Plan de Igualdad. Precisamente, tras una estudio-diagnóstico, desde el área de Igualdad se está impulsando ahora el Plan Social de corresponsabilidad.

En el caso de Algímia, se trata de material didáctico, que está colgado en la web del ayuntamiento, con el que se persigue educar a la población es el reparto equilibrado de las tareas domésticas, las responsabilidades familiares y cuidados de las personas del hogar con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

La iniciativa surge del convencimiento de que educar en la corresponsabilidad "es un pilar clave y necesario en el avance y consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad", explicaban desde el consistorio.

Cartel de la iniciativa. / LEVANTE-EMV

Partes de la guía

Esta guía se divide en varias partes, una de las más destacadas son las estrategias para implementar esta corresponsabilidad, entre las que enumera la Participación equitativa en las tareas del hogar: "Al compartir estas responsabilidades de manera equitativa entre mujeres y hombres, se promueve la igualdad de género y se combate la discriminación basada en el sexo", recoge. Otro de los puntos es el Modelado de roles para la infancia: "La participación equitativa de las personas adultas en las tareas del hogar y los cuidados de la infancia proporciona a estas personitas modelos en cuanto a roles de género y responsabilidades familiares. Esto los ayuda a comprender que tanto las mujeres como los hombres son capaces de ejercer una variedad de roles y contribuir de manera significativa en el hogar". A esta se añade la Reducción del estrés y la sobrecarga: "Cuando las responsabilidades domésticas y de cuidados se comparten de manera equitativa, se reduce la carga de trabajo y el estrés tanto para mujeres como para hombres. Esto permite que ambas partes tengan más tiempo y energía para dedicar a otras actividades. También se destaca el Fomento del bienestar familiar: Una distribución equitativa de las responsabilidades en el hogar contribuye al bienestar general de la familia. Al trabajar juntos y juntas para mantener el hogar limpio, ordenado y armonioso, se fortalecen los lazos familiares y se crea un ambiente más positivo y saludable para todas las personas que componen la familia.

El documento también expone la normativa actual sobre concienciación y corresponsabilidad como la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral del las personas trabajadoras; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la Igualdad efectiva entre hombre y mujeres, modificada por el Real Decreto Ley 6/2019, del 1 de marzo. Un marco jurídico que regula además los permisos de maternidad y la baja por paternidad, permisos de lactancia, vacaciones, excedencia, suspensión temporal del contrato, reducción de la jornada laboral, el cambio de turnos, modificación de horarios, teletrabajo.

Recursos locales

Por último y no menos importante, Algímia enumera algunos de los recursos que ofrece el ayuntamiento para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre sus vecinos y vecinas, como por ejemplo la Escoleta tempranera durante el curso escolar de los alumnos del CEIP Palancia, además de la "Escoleta" para los menores de dos años. En periodos vacacionales, se ofrecen los servicios educativos y de ocio de las Escoletas de Nadal, Escoleta de Pascua y Escoleta d'Estiu.

Por último, el ayuntamiento pone al servicio de sus vecinos un fondo bibliográfico de libros y manuales sobre la corresponsabilidad y la conciliación.