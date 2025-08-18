El calor de principios del verano retrasa una obra en Sagunt

El calor también puede ser motivo para retrasar una obra. Así lo reclamó la empresa encargada de instalar un sistema de placas fotovoltaicas en la cubierta del nuevo pabellón polideportivo del Port de Sagunt y lo aceptó la junta de gobierno para prorrogar el plazo de ejecución hasta finales de este mes de agosto. Esa era al menos la previsión, ya que el acuerdo entre las partes no tuvo en cuenta las altas temperaturas que acompañan a estos días. Y es que la justificación de la demora se sirvió del calor de los meses de junio y julio, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

La adjudicación de este contrato, presupuestado en cerca de 150.000 euros y que cuenta con financiación a través del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), se resolvió en abril de este año a favor de la empresa Altera Tecnologías, que se impuso en un procedimiento que atrajo cerca de 40 ofertas, según informó en su día este rotativo.

Con el encargo de ejecutar la instalación fotovoltaica de autoconsumo de 100 kwn en la cubierta del pabellón, el ayuntamiento y la empresa firmaron el contrato el 6 de mayo, momento en el que comenzó a contar el plazo de ocho semanas para terminar los trabajos. De esta forma, la finalización estaba programada para principios de julio, pero ya un mes antes de que se acaba este plazo, la adjudicataria remitió un escrito con la solicitud de ampliarlo, «debido a las elevadas temperaturas térmicas en los meses de junio y julio».

Con el correspondiente informe técnico favorable, la empresa tiene luz verde para seguir con la dotación a esta infraestructura de suministro a través de energías renovables, de la que carece pese a inaugurarse hace poco más de dos años. La explicación viene dada del origen del proyecto, que se remonta a hace casi dos décadas, sin introducirse cambios sustanciales durante el largo periodo en el que las obras se mantuvieron paradas por distintas razones.

226 paneles

Esta actuación permitirá al pabellón contar en su cubierta de 3.000 metros cuadrados con 226 paneles en una inclinación de 10 grados y orientación suroeste. El peso de toda la instalación roza las 9 toneladas, lo que implica una sobrecarga de 15,5 kilos por metro cuadrado, mientras que el diseño de la cubierta permite hasta un máximo de 40 kilos por metro cuadrado, según la información técnica que acompaña al proyecto. En ese expediente también se destacaba que estas placas permitirán dotar al pabellón de cerca de un 27 % de sus necesidades energéticas.