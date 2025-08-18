La campaña más ambiciosa del Fertiberia ya supera los 600 socios

"La pasión rojiblanca tiene un destino: Asobal". Este es el lema con el que Fertiberia BM Puerto lanzó su campaña de socios más ambiciosa, que ya supera los 600 abonados, de los que un centenar se corresponde con nuevas incorporaciones.

Con el objetivo de aprovechar las ventajas del pabellón polideportivo del Port de Sagunt y convertirlo en una caldera, el presidente del club, Carlos Argente, apunta que "estamos muy contentos con la evolución de la campaña, porque ya hemos generado nuevas adhesiones a este proyecto a falta de un mes para el inicio de la competición oficial".

Revolución digital

Grada del pabellón durante un partido de la pasada temporada. / Pepa Conesa

El dirigente rojiblanco añade que, "respecto al ritmo de renovaciones, este año hemos realizado una revolución digital, tanto online como de forma presencial. Pese a que la masa social no estaba acostumbrada a tener que renovar, la mitad ya tiene el pago realizado".

Llamamiento

El club ha hecho un llamamiento a sus socios para que no esperen al primer partido de liga, programado para el 13 de septiembre, para renovar su abono, "especialmente este curso, en el que la gestión puede realizarse cómodamente desde casa a través de este enlace.