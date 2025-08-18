Estivella conmemora sus 350 años de iglesia y la Santa Creu

Estivella celebró su fin de semana grande con la festividad de Sant Roc el sábado, su tradicional Romería a Beselga y la Baixà de la Santa Creu, conmemoración esta última que se prolongó al domingo con una eucaristía oficiada por el arzobispo de València, Enrique Benavent y posterior procesión de la Santa Cruz por las calles de la localidad, un recorrido más amplio y diferente con el que también se quiso rememorar el 350 aniversario de la iglesia. Un año muy especial que reunió a cientos de vecinos y vecinas, entre los que no se encontraba el edil de Vox, José Ramón Mateu. «Después de 50 años no he ido a la procesión. Soy consciente del malestar que hay y he considerado que no era conveniente», explicaba a Levante-EMV.

Procesión de la Santa Creu. / LEVANTE-EMV

Semana taurina

Las fiestas continúan con la semana taurina, después de que este martes esté previsto el "xupinazo" que dará comienzo a los festejos taurinos este miércoles.