Estivella conmemora sus 350 años de iglesia y la Santa Creu

El arzobispo de València presidió los actos con los que se volcó el pueblo

Un momento de la procesión de la Santa Creu

Un momento de la procesión de la Santa Creu / LEVANTE-EMV

Marián Romero Torres

Estivella

Estivella celebró su fin de semana grande con la festividad de Sant Roc el sábado, su tradicional Romería a Beselga y la Baixà de la Santa Creu, conmemoración esta última que se prolongó al domingo con una eucaristía oficiada por el arzobispo de València, Enrique Benavent y posterior procesión de la Santa Cruz por las calles de la localidad, un recorrido más amplio y diferente con el que también se quiso rememorar el 350 aniversario de la iglesia. Un año muy especial que reunió a cientos de vecinos y vecinas, entre los que no se encontraba el edil de Vox, José Ramón Mateu. «Después de 50 años no he ido a la procesión. Soy consciente del malestar que hay y he considerado que no era conveniente», explicaba a Levante-EMV.

Procesión de la Santa Creu.

Procesión de la Santa Creu. / LEVANTE-EMV

Semana taurina

Las fiestas continúan con la semana taurina, después de que este martes esté previsto el "xupinazo" que dará comienzo a los festejos taurinos este miércoles.

Festeras de Estivella en procesión

Festeras de Estivella en procesión / LEVANTE-EMV

