Estivella conmemora sus 350 años de iglesia y la Santa Creu
El arzobispo de València presidió los actos con los que se volcó el pueblo
Estivella celebró su fin de semana grande con la festividad de Sant Roc el sábado, su tradicional Romería a Beselga y la Baixà de la Santa Creu, conmemoración esta última que se prolongó al domingo con una eucaristía oficiada por el arzobispo de València, Enrique Benavent y posterior procesión de la Santa Cruz por las calles de la localidad, un recorrido más amplio y diferente con el que también se quiso rememorar el 350 aniversario de la iglesia. Un año muy especial que reunió a cientos de vecinos y vecinas, entre los que no se encontraba el edil de Vox, José Ramón Mateu. «Después de 50 años no he ido a la procesión. Soy consciente del malestar que hay y he considerado que no era conveniente», explicaba a Levante-EMV.
Semana taurina
Las fiestas continúan con la semana taurina, después de que este martes esté previsto el "xupinazo" que dará comienzo a los festejos taurinos este miércoles.
- Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- La última playa de Sagunt en ser de bandera azul «está impracticable»
- El incendio en Benifairó y Quart de les Valls arrasa una zona de pinar
- La denegación del permiso no frena el chiringuito en pleno Garbí protegido
- Hallan un hombre fallecido en un solar del Port de Sagunt
- Un nuevo festival permitirá recuperar en Canet el 'Instituto de la Paella
- La Fiesta Alternativa del Port de Sagunt se llena de valores