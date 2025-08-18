El fútbol de Quart se prepara para otro año histórico en el destierro

Que una población de apenas un millar de habitantes tenga equipo en la Lliga Comunitat de fútbol, donde jugará contra clubes históricos como el CD Acero o el CD Burriana, ya tiene mucho mérito. Que lo haga con cerca de 400 socios y 80 establecimientos colaboradores refleja el apoyo masivo de un municipio en el que se desborda la pasión por el deporte rey. Pero si, además, acumula dos ascensos casi consecutivos durante los años que dura ya su destierro por Benifairó de les Valls, la Vall d'Uixó y Bétera, la gesta alcanza tintes épicos.

Ese es el camino que ha seguido el CF Atlètic Quart de les Valls, que a mediados de septiembre debutará en la máxima categoría del fútbol regional, aunque lo tendrá que hacer en un campo alquilado a más de 30 kilómetros de casa. El presidente, Javier Escriche, explica que, antes de la pandemia, "se decidió que ya no se iba a invertir más en el campo municipal, porque daba mucho trabajo y necesitaba más tierra para seguir operativo". Esta vía pasaba por impulsar la instalación de césped artificial, aunque diferentes vicisitudes han hecho que la inversión todavía esté pendiente, mientras el proyecto está listo.

Primera parada: Benifairó

Mientras se encomendaba a la siempre compleja contratación pública, el Atlètic Quart inició su particular odisea en la vecina Benifairó, donde aprovechó el desuso para tomar posesión del campo de fútbol. Aunque apenas permanecieron allí un año y siempre con "el máximo agradecimiento", el mandatario explica que "la gente vio movimiento, les picó el gusanillo y, de no tener nada, el CE Benifairó dispone ahora de una estructura con 11 equipos", algunos nutridos de jugadores de Quart, que están a la espera de su campo para refundar su propia cantera.

Un segundo paso llevó al Atlètic a la Vall d'Uixó, donde permaneció dos temporadas hasta que "ya no cabíamos, porque ellos tienen muchos equipos, así que optamos por alquilar un campo en el complejo de Mas Camarena en Bétera", que sigue siendo su hogar provisional. Pese a haber alcanzado cierta estabilidad, Escriche no esconde el "enorme esfuerzo" que conlleva jugar y entrenar fuera de casa de forma habitual.

Ritual

Pero también, confiesa, supone una mayor satisfacción alcanzar la Lliga Comunitat para una población, donde, desde que hace una década se recuperó el fútbol, "llegamos a tener partidos con 1.000 personas". Y es que, según explica, el deporte rey para el municipio de les Valls "es como un ritual, porque la familia entera va a ver el partido después de la paella".

En la plantilla para la temporada en ciernes ya solo queda un cuartellero, el capitán Marc Cosme, aunque eso no resta un ápice al sentido de pertenencia. Sobre la composición del equipo, Escriche apunta que "hay mucha gente de la comarca y alrededores, con experiencia en la categoría". Con cerca de un mes todavía por delante antes del esperado debut, el Atlètic Quart cuenta sus tres partidos de pretemporada por victorias, la última frente al Atlético Moncadense con gol del joven debutante escocés, Gavin Dick. El CD Burriana será el martes el próximo rival.

Y ya pensando en lo que el club espera de esta "muy ilusionante" temporada, Escriche apunta que "queremos ser competitivos. Somos conscientes de lo que somos y de donde venimos, así que la prioridad no puede ser otra que mantener la categoría y dar la oportunidad a nuestra afición de ver al equipo en casa la siguiente temporada", con la esperanza de que este año sirva al fin para instalar el césped artificial. Pero también lanza un aviso: "Una vez logrado la salvación, veremos hasta donde podemos llegar".

Cuerpo técnico

Entre las fortalezas del equipo se encuentra su cuerpo técnico, que mantiene respecto a la pasada temporada, con la incorporación de Alberto Sáez. Está liderado por Vicente Bosch, exdelantero del equipo que sustituyó a un histórico del fútbol en Quart, Honorio Gómez, después de que este diera un paso al lado al ver la dimensión que estaba alcanzando al equipo. El joven entrenador está rodeado por un equipo completo y muy experimentado de colaboradores, conformado por Luis Pascual, Luis Manuel Muñoz, David Baeza, Adrián Berlanga y Orlando Ayala.