La música devuelve la magia el monasterio de Sant Esperit

Las Vetlades de Sant Esperit, que superan ya su XXII edición, se han convertido en mucho más que en una cita imprescindible en el verano valenciano. Así se demostró esta semana con las actuaciones de Líber Trío y la voz de Lara Salvador, el Cuarteto de Cuerda València y las Solistes Sinfonietta València, que transmitieron "emoción" a un "público entregado" durante estas tres sesiones de arte y cultura.

"Fue un viaje musical inolvidable", apunta el concejal de Fiestas de Gilet, Carles Catalunya, quien destaca "el talento" de los artistas y la "belleza" de disfrutar de las noches de agosto en "este entorno único, bajo las estrellas y con la magia que solo este lugar sabe ofrecer".

Recorrido mediterráneo

El recital Emoció Mediterrània abrió el programa de este año con un recorrido sonoro por las orillas del mar, gracias a melodías que evocaban Italia, Grecia, Turquía o la Comunitat Valenciana. La poesía, transformada en canciones, también fue protagonista con versos de Vicent Andrés Estellés y Federico García Lorca.

Una de las actuaciones de este verano. / Ayuntamiento de Gilet

Tras este aperitivo de lujo llegó el turno del espectáculo Cuerdas del Pop, un sorprendente repertorio entre la música clásica y grandes éxitos de bandas sonoras, con acordes icónicos de ABBA, Queen, Ed Sheeran o Coldplay, una "fusión irresistible que conectó con el público de todas las edades".

Ópera y zarzuela

Y el gran colofón fue el concierto De la ópera a la zarzuela, un viaje desde "las obras más inmortales del repertorio operístico hasta el encanto popular y festivo de la zarzuela, con interpretaciones que cautivaron y emocionaron a partes iguales", según añaden desde el Ayuntamiento de Gilet.

Fidelidad

Catalunya y el equipo organizador agradecen "de todo corazón" la fidelidad y el apoyo del público, que "llenan de sentido cada nota interpretada". Estos incondicionales ya tienes las fechas reservadas para el próximo verano, cuando las Vetlades volverán al monasterio de Sant Esperit para hacer olvidar el calor.