La ola de calor obliga a reorganizar la limpieza en Sagunt

Las alertas lanzadas por las altas temperaturas de estos días han alterado las rutinas en los departamentos de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) que trabajan en la calle. La empresa del Ayuntamiento de Sagunt ha aplicado su protocolo por ola de calor desde el viernes hasta este lunes, la primera vez que lo activa cuatro jornadas consecutivas, según reconocían sus responsables.

Un operario de la SAG. / M.M.C.

En aseo urbano, los cambios provocaron que los turnos de mañana acabaran a las 12.30 horas y por la tarde se retrasaran para abarcar de 17 a 23.30 horas. El ecoparque fijo ha mantenido su horario habitual, mientas el móvil comenzó a las 7 horas y finalizó a las 12.

Jardinería

Por lo que respecta al equipo de jardinería, su turno de este lunes fue de 5.40 horas hasta las 12.30 horas, mientras que el sábado, con motivo de la limpieza del mercado extraordinario del Port de Sagunt, también se demoró un par de horas para huir de las franjas de más calor, con lo que las calles estuvieron despejadas en torno a las 19 horas.

Según apuntan desde la SAG, el objetivo de estas modificaciones es "proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras, minimizando su exposición a las altas temperaturas y a la radiación solar durante las horas más críticas". Además, esta reorganización permite "mantener la eficacia del servicio sin comprometer el bienestar del personal".

Día de más calor

Este protocolo ya se tuvo que activar a principios de la semana pasada, cuando se registró la jornada de más calor en Sagunt, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con la máxima en 38,3 grados.