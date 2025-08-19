La Baronia ofrece casi 900.000 euros al año por la recogida y transporte de sus residuos
La mancomunidad pone en marcha el proceso de contratación del servicio para la próxima década con la esperanza de mejorarlo
La Mancomunitat de la Baronia ha abierto el procedimiento de contratación para la prestación del servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos y su transporte hasta la planta de valorización de Algímia d’Alfara.
Con un presupuesto que roza los 900.000 euros anuales por un periodo de una década, las tareas encomendadas incluyen la basura domiciliaria y la generada por establecimientos comerciales, además de voluminosos, enseres, podas. También deberá limpiar y mantener los contenedores.
Malestar
Pero más allá de las cuestiones técnicas, los responsables de la mancomunidad quieren dar un cambio al servicio para atender el malestar que durante años han mostrado los vecinos.
Además, la concesión anterior ya llevaba unos meses caducada, por lo que el presidente del organismo y alcalde de Gilet, Salva Costa, ya adelantó que el objetivo de este procedimiento es «mejorar y optimizar» la recogida de residuos.
Quejas diarias
Y es que, como reconocía en declaraciones a Levante-EMV, «nos llegan quejas todos los días desde diferentes municipios».
Entre las deficiencias detectadas se encuentran que los operarios de la empresa «no recogen lo que se les cae, no cumplen con la periodicidad de la recogida o no pasan por algunas zonas y tienen que volver; cuestiones así a diario». Estas circunstancias no evitaron que esta firma repitiera, ya que también prestaba el servicio durante el anterior periodo de concesión.
