El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita

El empresario local y edil de Vox en el Ayuntamiento de Estivella, José Ramón Mateu, ha vuelto a abrir la ermita del Garbí este fin de semana, a la que asegura, "han visitado más de 500 personas entre sábado y domingo". Entre estos, un grupo de turistas franceses, comentaba. Una nueva jornada de puertas abiertas que no se frena pese al conflicto por la propiedad que hay sobre este bien patrimonial. Mientras el ayuntamiento asegura que la ermita es propiedad municipal, Mateu insiste en que la ha comprado. "Tengo más de cinco escrituras que avalan que es de mi propiedad. Es mía y quien diga lo contrario, en el juzgado nos veremos", adelantaba este lunes a Levante-EMV. Declaraciones que realizaba después de que este diario publicara este domingo pruebas respaldando la teoría mantenida por el ayuntamiento de que el inmueble es municipal.

Mateu volvía a montar el chiringuito "sin ánimo de lucro" en la ermita, dice, y asegura que lo hará este jueves y el próximo fin de semana también, con el objetivo de "recoger donativos" para varios proyectos que quiere emprender: "la recuperación de la antigua fonda y la sustitución de la cruz actual de la ermita por otra nueva, que ya están diseñando", adelantaba. "Porque la auténtica de madera la tiraron y ahora quiero hacer una en condiciones, una cruz luminaria", añadía. Por eso asegura que son muchos los donativos que se vienen dando. "Dan dos euros y se toman un refresco y unos cacaos y de esta manera contribuyen a poner en valor la zona", explicaba. "Ahora, la ermita es del pueblo. Antes siempre estaba cerrada y ahora está abierta", adelantaba.

Turistas en la ermita del Garbí con el empresario. / LEVANTE-EMV

Campaña de firmas

A estos proyectos se suman otras iniciativas. El empresario asegura que va a poner un libro de firmas para solicitar a la Generalitat que «asfalte el camino de subida a la ermita, porque hasta aquí sube mucha gente y no está en condiciones, no es accesible». En definitiva, iniciará una campaña de recogida de firmas con este propósito.

Por último, además de construir un museo sobre la historia del ciclismo, que pretende levantar con la recuperación de la fonda, Mateu, insiste en que «no descansaré hasta conseguir que el final de la Vuelta a España sea aquí en el Garbí y también la carrera internacional del Camp de Morvedre», que ha organizado durante varios años . Además, el hostelero anuncia que recuperará la antigua «cueva sagrada que hay bajo de la cruz», terminaba.