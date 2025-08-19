Estivella renovará su campo de fútbol con fondos provinciales

El campo de fútbol de Estivella será el destino de 380.000 euros inyectados por la Diputació de València a través del Pla Obert. Este programa, que también reserva 40.000 euros para la mejora de las zonas verdes, se une a los 575.000 euros de fondos provinciales para la problemática reforma del ayuntamiento.

Estado que presenta el Ayuntamiento de Estivella. / Diputació de València

De esta forma, el municipio de la Baronia "dispone de un millón de euros en el ecuador de la legislatura", porque ha definido sus prioridades y "tiene claro sus proyectos", en palabras de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix.

Además de destacar que las obras del consistorio están prácticamente terminadas, la también coordinadora de este plan pone en valor "la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas, en este caso Francesc -Mateu- en Estivella, para conocer sus municipios y decidir el mejor destino para las ayudas de la diputación y del resto de instituciones".

Asesoramiento

Más allá de la inyección económica, Enguix añade la importancia del asesoramiento que prestan a los ayuntamientos, a los que invita a "seguir presentando sus solicitudes y no descuidarse en exceso, ya que, aunque hemos eliminado los plazos para facilitar el trabajo, las obras deben estar terminadas a finales de 2027. Queremos que el Pla Obert se ejecute al 100 % en nuestras comarcas".

Pleno de la Diputació de València. / Raquel Abulaila

El alcalde de Estivella, mientras, explica sobre el procedimiento que "las mejoras del campo de fútbol del polideportivo están aprobadas y las llevaremos al pleno de septiembre para licitar las obras y que se puedan poner en marcha cuanto antes". El objetivo de esta intervención es que "los usuarios disfruten plenamente de las instalaciones".

Los trabajos previstos se centran en la renovación del césped, la modernización del sistema de riego, la reparación de las gradas y su separación del terreno de juego mediante elementos protectores, la sustitución tanto de banquillos como de las porterías, la instalación de luces led y el cambio de redes en todo el recinto.

Listo a finales de año

En cuanto al ayuntamiento, que tuvo que superar un complejo proceso de contratación, la rehabilitación integral estará lista después del verano, después de "tirar todo, menos los forjados y los pilares". De esta forma, "hemos ampliado el espacio con la casa del secretario, que ahora nos permitirá disponer de una planta más, en la que se ubicará el salón de plenos". La idea es que la casa consistorial esté operativa a finales de este año.

Con estos resultados, Mateu hace una valoración positiva de este plan cuatrianual de inversiones que ha permitido al gobierno local impulsar dos proyectos "de legislatura". Las anteriores intervenciones ejecutadas con fondos provinciales fueron la renovación de la piscina y la creación de un nuevo espacio para eventos en las antiguas escuelas, conocido como el Musical, según recuerdan desde la diputación.

14 millones

En el Camp de Morvedre, el Pla Obert tiene asignados algo más de 14 millones de euros que se reparten 15 municipios, ya que Sagunt, al superar los 50.000 habitantes, tiene su propio protocolo. La cantidad asignada en la presente legislatura, según destacan desde el organismo provincial, supera en 2 millones de euros a la del periodo anterior.

Más cerca de los pueblos

En palabras del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, "no se trata solo de haber incrementado los recursos económicos, sino de estar más cerca de los pueblos para ayudarles a ejecutar sus proyectos y que se invierta hasta el último euro del plan".