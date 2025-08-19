Quart de les Valls sigue mirando su montaña con preocupación tras sus dos incendios

Quart de les Valls ha intensificado los trabajos de limpieza de las zonas verdes del municipio, tanto en el casco urbano como en las áreas de montaña después de los incendios que han sufrido este fin de semana. Dos fuegos en menos de 24 horas. El primero de ellos cerca de la Caseta del Retor, en término de Benifairó de les Valls, terreno colindante con Quart y el segundo, en la zona del Camino del Satén, mucho más cerca del casco urbano, donde se detectaron varios focos de incendio, que «gracias a los servicios de emergencias implicados en las tareas de extinción, se mantienen bajo control», adelantaba la alcaldesa, Lara González.

La presidenta de la corporación municipal adelantaba que, dado lo ocurrido, «se está haciendo un gran trabajo por parte de todas las personas que han participado en los programas de deforestación, pero los recursos son insuficientes. Pese a todas las gestiones y los servicios externalizados, resulta muy complicado mantener un control total», remarcaba González, que asegura mirar su montaña con preocupación.

Notificaciones

Además de estas actuaciones, el ayuntamiento sigue con el proceso de notificación a los propietarios de parcelas privadas para que cumplan con la obligación de mantenerlas limpias. «La dejadez de algunas de estas fincas puede suponer un riesgo grave tanto para la seguridad de las viviendas vecinas como para la integridad de las personas. En estos casos, desde el ayuntamiento, echamos de menos medidas administrativas que facilitan la obligación de la limpieza a los propietarios, ya que desde los ayuntamientos no tienen más competencia que la de notificarlo, convirtiéndose en un verdadero peligro de insalubridad y riesgo de incendios para el vecindario», ha remarcado la primera edil.

Los bomberos sobre el fuego. / Consorcio de Bomberos de Valencia

«El Ayuntamiento reafirma así su compromiso de continuar trabajando en la prevención y en la concienciación ciudadana para proteger nuestro entorno natural y garantizar la seguridad de todos y todas», añadía.

Agradecimientos

Por último, González ha querido agradecer la rápida actuación en la extinción de los incendios de este fin de semana. «Admiración y agradecimiento al Consorcio de Bomberos de la Diputación, las Unidades de Prevención y los Agentes Medioambientales de la Generalitat Valenciana así como a todos los efectivos aéreos y terrestres movilizados en los fuegos registrados el fin de semana».

La alcaldesa de Quart ha querido, «no solo reconocer sino destacar la solvencia en la actuación de unas fuerzas de seguridad del estado que han garantizado el bienestar personal y medioambiental de les Valls. Con una especial mención a la ayuda recibida por parte de la Guardia Civil, así como la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía, que con su rapidez al dar el aviso, ha sido clave para poder actuar con celeridad y evitar que la situación tuviera consecuencias más graves », terminaba González.n