Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura

El Ayuntamiento de Sagunt se ha lanzado al mercado para la compra de más de 1.600 contenedores de residuos sólidos urbanos por cerca de 2 millones de euros. El primer objetivo, como ya adelantó el alcalde, Darío Moreno, durante los tensos debates plenarios por el 'basurazo', es homogeneizarlos para mejorar la eficiencia del servicio de recogida, pero hay más beneficios en esta inversión que se ejecuta a través del departamento de Medio Ambiente, pero la empresa municipal de aseo urbano se encargará de explotar.

Desde la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) precisan que la renovación de estos elementos se recoge en el inminente plan municipal de residuos y persigue completar cerca de 350 islas, con contenedores de carga lateral de fracción resto, envases ligeros, papel/cartón y orgánica. Los tres primeros tipos tendrán una capacidad de 3.000 litros, con precios por unidad que oscilan entre los 837 y los 877 euros, mientras el último, que apenas cuesta 791 euros cada uno, se quedará en los 2.000 litros.

Además de mejorar sus condiciones de "usabilidad, seguridad y disponibilidad" para la ciudadanía, este nuevo equipamiento urbano dispondrá de un sistema de sensorización, que facilitará el análisis de los datos y "la toma de decisiones estratégicas orientadas a la mejora continua del sistema de recogida", según señala el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV. En un primer momento, esta información se utilizará para confirmar los contenedores que se han vaciado y optimizar así las rutas de recogida, además de ofrecer estadísticas por barrios.

Sistema de cierre

Estos nuevos equipos, según confirman desde la SAG, también estarán preparados para aplicarles un sistema de cierre, que cada usuario tendrá que abrir a la hora de depositar sus residuos. De esta forma, "podremos saber el número de aportaciones que realiza cada persona, en función de las aperturas", lo que abre la puerta a la aplicación de bonificaciones individualizadas que se sumen a las que ya se aplican por el uso de los ecoparques y minimicen así el impacto del 'basurazo'.

Un operario de la SAG recoge una caja depositada fuera del contenedor. / M.M.C.

Y es que el incremento desorbitado de esta tasa en Sagunt responde a que el ayuntamiento optó por la vía más sencilla, que es cargar todo el coste del servicio sobre el conjunto de los usuarios, en lugar de recabar información por barrios o vecinos sobre la gestión de sus residuos para premiar a quienes lo hagan mejor.

Prácticamente imposible

Sobre esta vía, desde la SAG precisan que "implantar un sistema de control tan preciso sería prácticamente imposible y provocaría un incremento todavía mayor en la tasa, ya que el coste del seguimiento sería más caro que el sistem en sí". De hecho, los nuevos contenedores ni siquiera contarán con sensores de volumetría. En cualquier caso y según insisten las mismas fuentes, los primeros avances en esta materia deben partir de la ciudadanía, que "nos tenemos que acostumbrar a separar la basura en casa".

Sobre los nuevos contenedores, que pesarán entre 116 y 138 kilos, uno de los requerimientos del Ayuntamiento de Sagunt es que estén compuestos en un porcentaje mínimo del 60 % de materiales reciclados. A este respecto, la empresa adjudicataria del contrato tendrá que hacerse cargo también de 885 contenedores viejos con capacidad entre 2.400 y 3.200 litros, con una antigüedad que supera los 10 años y que el consistorio invita a reaprovechar.

Parametrización de los camiones

Entre las ventajas inmediatas de esta renovación, desde Medio Ambiente reiteran que "permitirá optimizar tanto el proceso de recogida al unificar la parametrización de los camiones como su mantenimiento, al homogeneizarse los repuestos y los componentes necesarios". El plazo de ejecución del contrato es de medio año y otro detalle de la licitación es que se exige el valenciano como la lengua utilizada para cualquier texto visible en los contenedores.