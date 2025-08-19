Sagunt desbloquea una obra clave de su patrimonio industrial

El Ayuntamiento de Sagunt ha sacado a licitación las obras para reanudar y finalizar las obras del Casino de la Gerencia por algo más de 1,5 millones de euros, cuya financiación confía en sacar de fondos europeos.

Patio interior del Castino. / Daniel Tortajada

Las principales actuaciones que se van a llevar a cabo, según apuntan fuentes municipales, consistirán en una intervención estructural, la instalación de una cubierta de vidrio para el patio, así como los acabados, la adaptación a la normativa actual, la adecuación en las instalaciones de electricidad, ventilación y climatización, la restauración de mobiliario, la actuación en el entorno más inmediato, la mejora de los cerramientos y las obras en el semisótano.

Paso "importantísimo"

"Hablamos de una buena noticia, porque por fin podemos dar un paso importantísimo para la finalización de la restauración de este inmueble histórico de la ciudad", según señala el concejal de Contratación, Javier Raro. Tanto la dirección de obra como la coordinación de seguridad y salud ya se licitó por algo más de 50.000 euros, según informan desde el ayuntamiento.

El actual proyecto parte del anterior y en él se describirán las actuaciones para la finalización de las obras pendientes, con los precios actualizados, teniendo en cuenta las intervenciones que ya se han ejecutado o quedaron a medias. Uno de los aspectos que se ha mejora es el sistema de climatización y ventilación.

Primer intento fallido

Fuentes municipales han querido recordar que en diciembre de 2021 ya se adjudicaron las obras de rehabilitación del Casino, aunque el ayuntamiento acabó resolviendo el contrato por los incumplimientos de la empresa con los plazos. "Seguimos avanzando en la renovación del patrimonio histórico, en este caso del industrial, y no vamos a desfallecer hasta que esta obra la demos por finalizada", reitera Raro.

Más contratistas

Sobre el procedimiento de contratación y después de que apenas tres empresas se interesaran por el convocado hace justo cuatro años, el socialista reconoce que "ahora aspiramos a que el mayor número de contratistas se presente y que antes de fin de año estemos hablando del inicio de las obras".