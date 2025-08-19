Santa Bárbara y Sant Roc comparten la fiesta en Faura

El batec de Faura suena con fuerza en el centro de su festejo. Santa Bàrbara descansa ya en su ermitorio tras un triduo sumamente vivido y participado por miles de vecinos. Los actos centrales de la festividad, la Baixà y la Pujà, congregan en las calles Santa Bàrbara y, Major y la Plaça Major, tradición, vivencia y experiencia que reafirma el sentir de pertenencia a la localidad.

En esta ocasión, la Baixà ofrecía una estampa única, ya que Santa Bárbara compartió espacio con Sant Roc. Un descenso conjunto que el calendario dibujó con la coincidencia del 16 de agosto en el primer sábado de fiesta mayor en Faura. Miles de visitantes disfrutaron de los 7.200 cohetes que lucieron los lanzadores, en un acto que lució seguridad, organización, respeto y vivencia tradicional.

Baixà

Más de 60 personas protagonizaron una dansà que lució su mayor esplendor en la Baixà. La Escola de Danses de Faura como anfitriona abría el latido del festejo, junto a los representantes de Alimara, la Arenilla de Borriana, Morvedre de Sagunt, Tossal de Llíria, Del Corral y del carrer de Riba-roja del Túria. Tras la dansà, els Heralds i Clarins de la Vall d’Albaida junto a Guillermo Camarelles, la Colla de dolçainers y tabaleters de Faura sumaron melodías al descenso de los santos. Los Quintos 2025, así como los festeros de hace 25 años como los que celebran sus bodas de oro en la fiesta faurera, salían en procesión ante su santa. Tras la imagen de Santa Bárbara, la música de la Societat Joventut Musical de Faura despertó la admiración de cuantos seguían el acto.

Miles de personas

Si bien, la santa descansó en el templo dels Sants Joans y recorrió en procesión las calles de Faura el domingo con la especial participación de la Escola de Danses y els germans Caballer de Sagunt, el lunes recuperaba el ritmo festivo con la Pujà. El ascenso de Santa Bàrbara a su ermitorio convocaba miles de personas en busca de reencuentro, amistad, vivencia y degustación gastronómica. El almuerzo más vivido, esperado y participado de Faura se celebra el día de la Pujà.

La alcaldesa, Consol Duran, con el equipo encargado de los almuerzos de la Pujà. / Levante-EMV

Un total de 2.550 raciones de almuerzo repartidas por los miembros del ayuntamiento que desde primera hora de la mañana organizaban el evento. La alcaldesa de Faura, Consol Duran, junto a la concejala de fiestas, Mari Ángeles Ramírez, y todos los ediles del arco consistorial han trabajado intensamente para que este acto, uno de los más participados, fuese un verdadero éxito. La celebración de la eucaristía en la ermita de Santa Bárbara cerraba el ciclo dedicado a la patrona de los faureros, admirada y venerada, por una comunidad que vive al máximo su festejo.

Más fiesta

Las fiestas faureras siguieron con el Bou del Raval y continuarán este martes con la vivencia del día de las Quintas, encuentro vecinal y fiesta en una jornada que vuelve a transformar el Parc de la Canaleta en epicentro del festejo. Disfraces, bou per la Ronda y fiesta seguirán hasta el jueves en una localidad que mantiene su firme determinación de protagonizar la mayor celebración de la comarca.