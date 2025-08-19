Voluntariado en Sagunt para prevenir inundaciones

Voluntariado senior de Acció Ecologista Agró ha estado limpiando esta semana a puntos estratégicos de una de las principales acequias de la playa saguntina de Almardá. Pese a la ola de calor, madrugaron el miércoles y estuvieron retirando cañizo, entre otras tareas.

Su objetivo es evitar que puedan ocasionar problemas en caso de lluvias torrenciales, que siempre son habituales a finales de verano y en otoño.

Voluntarios, en plena tarea. / Levante-EMV

Los trabajos se han centrado en "puntos estratégicos que se suelen olvidar", según explica Enric Amer, uno de los integrantes del colectivo.