Voluntariado en Sagunt para prevenir inundaciones
La ola de calor no impidió que integrantes de Agró limpiaran en "puntos estratégicos" de una de las principales acequias de Almardà
Voluntariado senior de Acció Ecologista Agró ha estado limpiando esta semana a puntos estratégicos de una de las principales acequias de la playa saguntina de Almardá. Pese a la ola de calor, madrugaron el miércoles y estuvieron retirando cañizo, entre otras tareas.
Su objetivo es evitar que puedan ocasionar problemas en caso de lluvias torrenciales, que siempre son habituales a finales de verano y en otoño.
Los trabajos se han centrado en "puntos estratégicos que se suelen olvidar", según explica Enric Amer, uno de los integrantes del colectivo.
En este sentido creen que "sería conveniente que los ayuntamientos tuvieran brigadas dotadas de medios adecuados para trabajar en el interior de las acequias y los canales principales, al margen de los trabajos que ya hacen gracias a programas de empleo", como el que desarrolla este verano la Concejalía de Agricultura de Sagunt y antes promovía el Consell Local Agrari.
