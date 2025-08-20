La Justicia resuelve un conflicto familiar en Sagunt por la vacunación de sus hijos

La Audiencia Provincial de València ha dado carpetazo al conflicto que mantenía una expareja sobre la conveniencia de administrar las vacunas anticovid a sus dos hijos menores de edad. Dentro del procedimiento de patria potestad seguido en el juzgado de instrucción número 1 de Sagunt, la madre solicitó al juez permiso no solo para inocular las dosis correspondientes, sino para el uso de la mascarilla y la realización de pruebas diagnósticas en torno al virus.

El padre se opuso a esas prácticas y, aunque la Justicia avaló desde primera instancia las tesis de la mujer, el hombre no se dio por vencido y llevó sus argumentos hasta la Audiencia Provincial. Su negativa respondía específicamente a uno de los hijos, al considerar que las intenciones de la madre "son contrarias a los intereses de la menor, por no existir razón médica que aconseje la vacunación", práctica de la que señaló que "existen riesgos derivados".

Conflictividad entre progenitores

Sin embargo, este tribunal tampoco ha atendido sus demandas sobre la base de que "los programas de vacunación, en general, deben estar a las orientaciones médicas disponibles, siendo que la oposición de un progenitor debe estar fundada en un diagnóstico equivalente y no intervenir como una evidencia más de la situación de conflictividad entre los progenitores".

Dosis de refuerzo de la vacuna anticovid. / Daniel Tortajada

Concretamente sobre la vacuna anticovid, la resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV recoge la jurisprudencia para señalar que "la vacunación es voluntaria, por lo que su administración no puede ser acordada en interés de la salud pública". Además, "es pública la información genérica sobre la gravedad que puede alcanzar la enfermedad causada por el covid19, aunque suele ser menor en la población infantil. También es pública la posibilidad de que pueda producir efectos secundarios".

Ventajas e inconvenientes

El auto de la Audiencia Provincial deja claro que tanto la madre como el padre persiguen la protección de la salud de sus hijos, ya que ambas opciones "presentan ventajas e inconvenientes y ninguna permite descartar por completo el riesgo, atendiendo a la novedad de la vacuna y de la pandemia".

Así y sobre la base de que "cada individuo puede optar por vacunarse o no", en el caso de los menores de edad, que "no son capaces intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención", el consentimiento lo dará el representante legal del menor, "atendiendo siempre al mayor beneficio para la salud del paciente".

Sin pruebas médicas

Pese a admitir que los dos progenitores pueden adoptar la decisión en representación de su hijo, el auto tiene en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que el padre "no aportó pruebas médicas de la existencia de riesgos concretos derivados de la situación clínica de la menor" para facultar a la madre a tomar las decisiones sobre las medidas de protección que estime oportunas para sus hijos contra la covid19.