La juventud abre en Alfara de la Baronia las fiestas patronales

Alfara de la Baronia celebra su "Semana de la Juventud". Un programa de actividades que sirve de preludio a las fiestas patronales, que arrancarán el próximo 24 de agosto con la festividad de Sant Agustí Bisbe, que es el patrón de la localidad.

Noche de farolets en Alfara / Ayuntamiento Alfara

De momento, los actos se han centrado en los más pequeños, que están disfrutando de las distintas citas organizadas como el parque infantil de este miércoles, la noche de los "farolets" o la tradicional carrera de cintas, que reunió a decenas de niños y niñas para disputar la prueba. Muy concurrida también estuvo la cabalgata de disfraces, así como las tardes de talleres.

Cabalgata en Alfara / Ayuntamiento Alfara

Fin de fiesta

La semana finalizará el próximo sábado, 23 de agosto, pero antes, los pequeños y pequeñas de la casa participarán en las cucañas, el rally humorístico, correfocs, para este viernes y de una de las noches más esperadas, que es la de los playbacks, para la que llevan ensañando varias semanas, que pondrá el broche de oro a la programación. El fin de fiesta también contará con la partida de Galotxa en el carrer Major entre el CPV la Barionia Cadete y el CPV Estivella.