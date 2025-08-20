Morvedre en plena ebullición festiva

El Camp de Morvedre se encuentra en plena ebullición festiva con seis localidades inmersas en festejos, que van desde la celebración de las Patronales, semanas taurinas y conmemoraciones religiosas, que sacan a las gentes de sus casas para disfrutar de unos días de convivencia y diversión.

Este es el caso de Algar de Palància, que iniciaba este lunes su semana taurina con el tradicional Xupinazo, acto que da el pistoletazo de salida a los festejos taurinos, que se prolongarán hasta el próximo día 23. A las tardes y noches de reses se une la música, que pondrá el broche de oro a la mayor parte de las madrugadas de esta semana. Actos que servirán de antesala a las fiestas patronales que comenzarán a mediados de septiembre.

Las exhibiciones de ganado de Algar son una de las más llamativas de la comarca, ya que al encontrarse la población muy próxima al Alto Palancia, son muchos los vecinos de ambas comarcas los que se acercan a disfrutarlas.

También inicia su semana taurina Estivella, después de un fin de semana grande que ponía el broche de oro a sus fiestas con el Día de la Santa Creu. Ahora es el momento de los festejos taurinos que arrancarán este miércoles con largas jornadas de reses.

Además de en estas dos localidades, los toros serán los protagonistas en Albalat dels Tarongers hasta el próximo sábado 23, día en el que en este municipio de la Baronia despedirá las fiestas con el espectáculo y la macrodiscomóvil de Carnavalia. Pero antes, los amantes al mundo taurino tendrán la oportunidad de disfrutar de astados de la ganadería local García Gamón, a los que se sumará un toro cerril el próximo viernes. Festejos taurinos que ponen el broche de oro a unas patronales donde la música ha sido protagonista.

Día de las quintas en Faura. / LEVANTE-EMV

Recta final en Faura

Por otro lado, Faura asume la recta final de sus fiestas, que se despedirán el 21 de agosto con la cabalgata y el castillo de fuegos artificiales, pero antes, este martes se celebró el «Día de las quintas», con sangría y un tardeo con orquesta que llenó el parque de la Canaleta. Para este miércoles habrá tarde de toros después de un espectáculo acuático.

Presentación en Petrés / LEVANTE-EMV

En Petrés se rinde homenaje a los niños y niñas con la «Festa dels xiquets» en honor al «Xiquet de la boleta». Los actos se iniciaron este lunes con la presentación de los festeros y festeras y seguían este martes con las cucañas y la fiesta de la espuma. Mientras que en Gilet una semana deportiva da paso a la festividad de Santa Bárbara.