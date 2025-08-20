Sagunt ya instala el parqué del Ovni
La empresa vasca que ha resultado adjudicataria del contrato por casi 123.000 euros es la misma que ya sustituyó hace tres años la pista del pabellón René Marigil
La misma empresa vizcaína, Soluciones Decorativas Ibaizabal, que hace tres años se encargó por casi 124.000 euros de la sustitución del parqué del René Marigil de Sagunt ha resultado adjudicataria de un contrato de algo menos de 123.000 euros para repetir la maniobra en el pabellón internúcleos, más conocido como Ovni.
En aquella ocasión, la firma con sede en Bilbao se encontró con tres contendientes y esta vez han sido dos, aunque una de ellas quedó rápidamente descartada por no ajustarse a los pliegos de condiciones. Ni 5.000 euros fue la diferencia económica entre las ofertas finalistas, a favor de la vasca, después de que ambas hubieran obtenido la máxima puntuación técnica.
Mal estado
Así, los trabajos ya han dado comienzo y deberían estar listos en el plazo de un mes, según las estipulaciones del contrato. Como ya informó Levante-EMV, el "irreparable" mal estado del parqué del Ovni, especialmente por haber superado su periodo útil y presentar hundimientos a causa de las filtraciones desde la cubierta, provocaba riesgo de lesiones entre los deportistas e incluso había motivado advertencias desde el colectivo arbitral.
Madera maciza de haya
Esta actuación permitirá dotar a la superficie de un acabado en madera maciza de haya, sin nudos, que hará que la amortiguación de la pista mejore. La extensión es de 1.170,82 metros cuadrados y el espesor mínimo alcanzará los 22 milímetros. El plazo de garantía es de 5 años y entre los trabajos también se incluye el marcaje de las pistas de baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol, además de la obtención de certificados de varias federaciones internacionales de estas disciplinas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal
- La última playa de Sagunt en ser de bandera azul «está impracticable»
- El incendio en Benifairó y Quart de les Valls arrasa una zona de pinar
- Hallan un hombre fallecido en un solar del Port de Sagunt
- Un nuevo festival permitirá recuperar en Canet el 'Instituto de la Paella
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- La Fiesta Alternativa del Port de Sagunt se llena de valores
- La denegación del permiso no frena el chiringuito en pleno Garbí protegido