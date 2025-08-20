Sagunt ya instala el parqué del Ovni

La misma empresa vizcaína, Soluciones Decorativas Ibaizabal, que hace tres años se encargó por casi 124.000 euros de la sustitución del parqué del René Marigil de Sagunt ha resultado adjudicataria de un contrato de algo menos de 123.000 euros para repetir la maniobra en el pabellón internúcleos, más conocido como Ovni.

Estado que presenta el pabellón. / Ayuntamiento de Sagunt

En aquella ocasión, la firma con sede en Bilbao se encontró con tres contendientes y esta vez han sido dos, aunque una de ellas quedó rápidamente descartada por no ajustarse a los pliegos de condiciones. Ni 5.000 euros fue la diferencia económica entre las ofertas finalistas, a favor de la vasca, después de que ambas hubieran obtenido la máxima puntuación técnica.

Mal estado

Así, los trabajos ya han dado comienzo y deberían estar listos en el plazo de un mes, según las estipulaciones del contrato. Como ya informó Levante-EMV, el "irreparable" mal estado del parqué del Ovni, especialmente por haber superado su periodo útil y presentar hundimientos a causa de las filtraciones desde la cubierta, provocaba riesgo de lesiones entre los deportistas e incluso había motivado advertencias desde el colectivo arbitral.

Madera maciza de haya

Esta actuación permitirá dotar a la superficie de un acabado en madera maciza de haya, sin nudos, que hará que la amortiguación de la pista mejore. La extensión es de 1.170,82 metros cuadrados y el espesor mínimo alcanzará los 22 milímetros. El plazo de garantía es de 5 años y entre los trabajos también se incluye el marcaje de las pistas de baloncesto, fútbol sala, balonmano y voleibol, además de la obtención de certificados de varias federaciones internacionales de estas disciplinas.