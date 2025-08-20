Sagunt atajará al fin el "rápido deterioro" del Casino tras meses de abandono

El Casino de la Gerencia de la antigua siderurgia del Port de Sagunt está más cerca de reabrirse. Después de más de un año con las obras paralizadas en un proyecto que se anunció en 2017 con la intención de tenerlo listo en 2019, el ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de contratación por algo más de 1,5 millones de euros para finalizar la intervención y dar vida a este edificio, municipal desde hace poco más de una década, que es sede de la asociación que durante más de 80 años dinamizó la vida recreativa y cultural del núcleo porteño.

El proyecto actualizado incrementa el presupuesto original en un 33 %, no solo por el encarecimiento de los materiales desde la primavera de 2021 que se elaboró el anterior, sino por algunas modificaciones introducidas tanto para un mejor aprovechamiento de este edificio, que cuenta con casi 1.150 metros cuadrados útiles repartidos entre el semisótano, la planta baja y el primer piso, como por los arreglos extra derivados del abandono de las obras que el ayuntamiento adjudicó hace tres años y medio.

Dos modificaciones del contrato para alargar plazos y aumentar el gasto no fueron suficientes para encarrilar la actuación y el consistorio optó por la rescisión, que vino acompañada de la reclamación de indemnizaciones, por el incumplimiento de los plazos de ejecución cuando apenas se había llevado a cabo un 30 % del proyecto. Pero lo peor, según recoge la documentación actualizada, fue el estado en el que se dejó la obra, que ha provocado un "rápido deterioro" en este edificio, cuya "composición se asemeja a un palacio renacentista", diseño importado "probablemente de la tradición burguesa de palacios dotados de un patio interior tipo mediterráneo en Álava o Vitoria", según la documentación técnica.

Sin protección

Y es que la retirada de la carpintería exterior y el forjado intermedio en el patio dejó al inmueble "sin protección frente las adversidades climatológicas, de manera que las lluvias, el viento y los animales, particularmente las palomas, acceden al edificio. También se ha constatado que ha entrado gente, con el peligro que eso conlleva". Otros problemas derivados del abandono de las obras son el crecimiento de vegetación descontrolada en el espacio exterior, el desgaste de las zonas utilizadas para el acopio de materiales o el depósito a la intemperie de elementos de carpintería y luminarias, que se pretendían recuperar, pero ahora "se desconoce el estado en el que se encuentran".

Interior del edificio. / Daniel Tortajada

Entre los añadidos al proyecto, fuentes conocedoras del expediente destacan "algunas reparaciones estructurales en los arcos del patio y la losa del corredor de la primera planta piso". En cuanto al programa de usos, "se ha decidido dejar tan solo uno de los antiguos dormitorios como estancia musealizada, mientras que los otros dos se usarán como salas de reuniones. Además, en la planta baja se ha creado una pequeña dependencia para conserjería".

Listo en otoño de 2026

De este modo y con un plazo de ejecución de nueve meses, el mismo que el original, el ayuntamiento confía en poder utilizar la totalidad del inmueble, a partir del otoño del próximo año, como edificio de pública concurrencia con uso cultural, que comprende restauración, espectáculos, reuniones, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares. Un poco más en detalle, en la planta baja se mantendrá el bar, con la cocina y un aseo para el personal, un despacho, la biblioteca, un almacén, dos cuartos de máquinas, los aseos y dos vestíbulos de entrada.

El patio central, uno de los elementos más característicos, quedará con una doble altura y recordará al original. Ahí se podrán realizar eventos como si se tratara de una sala multiusos, pero los que requieran de mejores condiciones acústicas se harán en la sala del primer piso. En el vestíbulo principal se instalará un ascensor, mientras que en la planta superior se unirán dos estancias para configurar una gran sala de usos múltiples, que se dará cabida a gran parte de los eventos que se realizaban en el patio central. También se habilitarán aseos y un cuarto de limpieza. Además, Se respetará una de las habitaciones que había para los ingenieros y uno de los aseos, incluso con el mobiliario y los aparatos sanitarios, para aprovecharla como interpretación del edificio, ya que es un "bien patrimonial importante".

Entorno

Una asignatura pendiente del proyecto es el entorno de la parcela, al requerir "una intervención aparte", ya que al deterioro que ya presentaba se ha sumado el provocado por el inicio y el abandono de las obras. Solo se adecentará el entorno más inmediato al Casino, de tal forma que los jardines adyacentes requerirán al menos un "acondicionamiento mínimo" para su aprovechamiento.