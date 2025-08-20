Unas taquillas frigoríficas revolucionarán las compras en el mercado municipal

El mercado de Sagunt contará a partir de septiembre con un servicio de taquillas refrigeradas que flexibilizarán la compra en este espacio municipal. "Ahora ya no hay excusa para no comprar en el mercado, este sistema nos pone todas las facilidades y comodidades para hacerlo", explicaba la presidenta de la asociación de detallistas del mercado municipal, Cristina Navalón.

Se trata de unas consignas frigoríficas para depositar los productos frescos que se adquieran en el mercado sin necesidad de pisar las instalaciones. "La compra se puede hacer a través de Whatsapp, se paga mediante Bizum y se deposita en estas taquillas. Desde el mercado se otorga un código para que en cualquier momento se pueda ir a recoger lo que se ha comprado sin estar sujeto a los horarios del mercado", explicaba la presidenta.

Facilitar la compra

Estas taquillas se han instalado junto a la puerta principal del edificio, en la plaza Cronista Chabret, casi una veintena con las que los vendedores del mercado quieren acercar sus productos a los vecinos y vecinas y sobre todo facilitar las compras a aquellas personas que por horarios lo tienen complicado. "Es acercar el mercado a las familias", insistía Navalón.

Este innovador sistema, que ha financiado el Ayuntamiento de Sagunt, desde la delegación de Mercados, que gestiona la concejala Natalia Antonino, va a revolucionar las pautas de compra y hará del mercado una instalación más moderna y más cercana, además de aumentar el número de clientes y mejorar todavía más el servicio y la atención a estos.

Las taquillas refrigeradas no entrarán en funcionamiento hasta el mes de septiembre y el mantenimiento correrá a cargo de la asociación de detallistas.