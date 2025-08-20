Verano en Canet

Colchones, electrodomésticos, sombrillas, hamacas, mesas, toldos y hasta urinarios. Todo tipo de enseres domésticos se amontonan en las aceras que rodean a los contenedores de basura situados en las urbanizaciones de la playa de Canet d'en Berenguer. Durante el periodo estival se triplica el número de residentes, pasando de unos 7.000 habitantes a cifras cercanas a los 30.000, con una población flotante de 20.000 personas en la zona de playa. Este incremento tiene un impacto significativo y, aunque se ha tomado en cuenta al planificar servicios y actividades turísticas, lo cierto es que parece que no es suficiente.

Imagen de una zona de contenedores. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer realizó recientemente una campaña de concienciación sobre el correcto uso del servicio de residuos. Hace unos meses también se pusieron en servicio más contenedores nuevos y un sistema de recogida más moderno, según informaron fuentes municipales. Existe un servicio de recogida gratuito puerta a puerta (tan simple como llamar por teléfono al ayuntamiento), y un ecoparque. Miguel Ángel Albero, concejal de Medio Ambiente, afirma que la limpieza de Canet es una cuestión que nos afecta a todos. Muy cierto.

Recogida insuficiente

Sin embargo, a pesar de todo, es posible que la frecuencia de recogida sea insuficiente. La mayoría de días se encuentran repletos, el ciudadano no vuelve a su casa con su bolsa y la deposita fuera. Otra de las "costumbres" es dejarla en la acera, porque no cabe por los orificios de los contenedores de plásticos y envases. No se molestan en dar la vuelta, ya que en algunos artefactos se puede levantar la tapa, aunque ciertamente pesa bastante.

Asimismo, casi nadie aplasta los bidones de agua, ni las grandes cajas que no caben y son duras de doblar. Tampoco se respeta el horario de depósito de residuos.