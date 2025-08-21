La APV renueva las balizas en torno a los restos del antiguo Pantalán

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha renovado el balizamiento que instaló en torno a los restos del antiguo Pantalán del Port de Sagunt.

Estas luces de advertencia se hicieron necesarias desde que la infraestructura sufrió varios derribos a causa del oleaje por la falta de mantenimiento, lo que convirtió la zona en una peligro antes de la que institución portuaria procediera a la retirada parcial del tablero superior.

El Pantalán tras el primer derribo por el oleaje. / DANIEL TORTAJADA

Una de las balizas había dejado de funcionar, así que, además de sustituirla, los trabajos también contemplan tareas de mantenimiento en el resto.

Paseo sobre el mar

Al ver estas maniobras, los más optimistas pensaban que podrían guardar relación con el proyecto pendiente de construir un paseo sobre el mar en la huella del antiguo Pantalán, pero esa inversión sigue pendiente de que el Ayuntamiento de Sagunt y la APV reformulen el convenio para «la realización de una serie de actuaciones para la mejora del Puerto de Sagunto».