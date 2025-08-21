Los avances no evitan que el Ayuntamiento de Sagunt tenga más funcionarios interinos que fijos

Un total de 711 empleados. Ese fue el promedio de trabajadores con los que contó el Ayuntamiento de Sagunt durante el pasado ejercicio, según se recoge en la rendición de cuentas a la que el pleno dio luz verde en su última sesión.

Este expediente no solo analiza la evolución durante los últimos años de la plantilla municipal, que acumula dos consecutivos de descensos desde los 752 que alcanzó en 2022, sino que especifica que nueve eran eventuales, correspondientes a los asesores de los partidos políticos; entre el personal laboral había 81 fijos y 62 eventuales; mientras que los restantes 559 eran funcionarios.

En este último grupo es donde el gobierno de Sagunt lleva un tiempo inmerso en la estabilización de las plazas. A este respecto, el informe municipal señala que «en los ejercicios 2023 y 2024 se iniciaron los procesos de consolidación del personal, cuyos resultados se reflejarán el próximo año al finalizarse gran parte de los mismos».

Porcentaje de temporalidad

Pese a ese vaticinio, el porcentaje de temporalidad ya mejoró ostensiblemente durante el pasado año, al pasar del 69,7 % al 46,7 %, números que se refieren al conjunto de la plantilla. Concretamente sobre los puestos de funcionarios, el expediente de rendición de cuentas recoge que un total de 252 tenían su plaza fija, mientas que los restantes 307 estaban todavía a la espera de dejar atrás su interinidad.

María José Carrera, concejala de Pesonal de Sagunt. / Daniel Tortajada

En torno a los otros detalles que se ofrecen en esta documentación, los técnicos municipales reconocen la «parcialidad de los datos», que impiden realizar un "verdadero análisis de la situación real de la composición de la plantilla, porque se omiten las categorías a las que pertenecen, los departamentos a los que están adscritos, la duración de los contratos temporales o las diferencias salariales".

Más interinidad entre las mujeres

Tampoco se pueden sacar conclusiones, insisten, en la proporción por sexos, ya que solo se tiene constancia en el caso de los funcionarios, donde, entre los fijos hay una mayor cantidad de hombres, un 61 %, mientras que entre los interinos imperan las mujeres, al suponer un 73 % de este grupo, siempre según la información oficial remitida al Tribunal de Cuentas por el Ayuntamiento de Sagunt.