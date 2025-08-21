El BM Morvedre echa mano de la base para completar su equipo

El BM Morvedre ya cuenta los días que restan para debutar por esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Será concretamente el último fin de semana de este mes frente al Elda Prestigio, contra el que también tiene pendiente cerrar su preparación con un amistoso más.

El primer equipo del BM Morvedre en un amistoso. / BM Morvedre

Por el momento, una de las mejores noticias está siendo la aportación de las juveniles Rebeca Secades, Andrea Palomero, Andrea Pérez y Laura Albal, que están en dinámica de primer equipo y todo apunta que tendrán protagonismo a lo largo de la temporada.

Cande y Bea

Su presencia se ha abierto especialmente después del retraso que acumulan en su incorporación dos de los fichajes de este verano, la portera argentina Cande Cuadrado y la primera línea angoleña, Bea Masseu, que siguen pendientes del visado.

Pese a que están muy activas en su preparación física, su adaptación al equipo será más complicada. En cualquier caso, desde el BM Morvedre se confía en que lleguen en los próximos días e incluso puedan estrenarse en la primera jornada de liga.

Lesión de la capitana

Otra mala noticia, que se desencadenó en el último amistoso que las saguntinas perdieron en Elche, fue la lesión de la capitana Martina Mazza, que al comienzo del choque se dañó la rodilla. Aunque todavía está pendiente del resultado de las pruebas, todo apunta a que su ausencia se puede prolongar durante al menos unas semanas, así que el club no descarta hacer un esfuerzo para reforzar la plantilla.

Cantera

De cualquier forma, la confianza en las juveniles hace que este nuevo fichaje todavía no esté claro. Y precisamente sobre la base, el BM Morvedre ya ha puesto en marcha a todos sus equipos, después de que a principios de semana arrancasen las categorías inferiores y a mediados lo hiciera el Primera Nacional.