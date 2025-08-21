Canet d'en Berenguer reabre sus "food trucks" después de nueve días clausurados

Los «food trucks» de Canet d’en Berenguer han vuelto a abrir sus puertas, después de que el ayuntamiento clausurara el pasado 6 de agosto esta actividad instalada a principios de temporada frente al Club Náutico de Puerto Siles. La empresa que gestiona este proyecto, Focaccia y Pizza S.L., ya ha presentado la documentación requerida por el consistorio y ha subsanado las deficiencias detectadas por una inspección municipal, que dejaba claro el «incumplimiento del pliego de condiciones, según fuentes municipales. «La sociedad ya ha presentado la OCA, Organismo de control técnico, que asegura que cumplen con la normativa exigida para desarrollar esta actividad en esa zona», comentaban desde el ayuntamiento. «Al menos en el documento está todo solucionado y subsanado, lo que no quita que las instalaciones y el recinto, así como la actividad sean objeto de otra inspección in situ para comprobar que todo está correcto», advertían.

Pliegos

La falta de presentación de esta OCA fue uno de los motivos que obligó al ayuntamiento a clausurar esta actividad, pero también el incumplimiento de parte del pliego de condiciones.

Entre lo exigido por ley desde el consistorio se apuntaba a un adecuado tratamiento de los residuos, «que no lo había, ahora parece que se ha solucionado». Según exponen desde la administración local, «la gestión de las aguas fecales no era la correcta a través de depósitos enterrados que luego venían a recoger, adelantaban a Levante-EMV. Instalaciones que no contaban con la autorización de la dirección general de Costas.

La gestión de humos y olores, que generaban protestas por parte de los vecinos también se recoge en el nuevo documento presentado por la empresa.

Más deficiencias

Desde el consistorio también se solicitó que se subsanaran otras deficiencias como la distribución real del espacio, que no coincidía con la propuesta presentada por la sociedad y se instalaran recorridos accesibles , así como vigilancia 24 horas (con dos personas los fines de semana) o uso de menaje ecológico.