La Casa de Cultura de Benifairó ya tiene al fin aseos accesibles

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha culminado las obras de reforma de los lavabos ubicados en la planta baja de la Casa de la Cultura. Esta actuación ha supuesto una inversión de 31.706,60 euros, íntegramente financiada a cargo del Plan de Inversiones de la Diputació de València.

Tal y como expone el alcalde de Benifairó, Toni Sanfrancisco, «esta inversión era absolutamente necesaria para proporcionar un servicio adaptado a todo tipo de necesidades, dado que diariamente son muchos los vecinos y vecinas de Benifairó que visitan esta infraestructura cultural municipal».

Empresa local

La empresa local Queralt & Gómez, S.L ha sido la encargada de llevar a cabo las obras, que han supuesto la reforma integral de los tres lavabos, adaptados para personas con movilidad reducida.

Instalaciones modernas

Los nuevos lavabos ya están en funcionamiento, de forma que todas las personas que visitan la Casa de la Cultura «ya pueden beneficiarse de unas instalaciones modernas, accesibles y pensadas para todas y todos», terminaba satisfecho el alcalde de Benifairó de les Valls.