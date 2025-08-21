Decenas de niños y niñas festejan el Xiquet de la boleta en Petrés

Decenas de niños y niñas disfrutaron este martes en Petrés de la Fiesta de la espuma dentro del programa de fiestas en honor al Xiquet de la boleta , Xiquet Jesús de Praga. Un colofón a las tradicionales cucañas, que hicieron las delicias de los más pequeños.

La fiesta de la espuma reúne a decenas de pequeños. / Natxo Corresa

La programación continuará hasta el domingo y después del parque infantil de este miércoles, los pequeños y pequeñas de Petrés esperan la gran xocolatà prevista para este jueves y el espectáculo de magia y humor con el que cerrará la jornada. Un parque acuático y la representación teatral del Mago de Oz, serán los platos fuertes del viernes, mientras que el fin de semana acogerá la tradicional cabalgata a las 18 horas.

Ofrenda

El 24 de agosto tendrá lugar la ofrenda al Xiquet Jesús de Praga y el espectacular itinerario por los arcos de los festeros.