Decenas de niños y niñas festejan el Xiquet de la boleta en Petrés
Fiesta de la espuma, talleres, parques infantiles y actos religiosos centran la celebración
Decenas de niños y niñas disfrutaron este martes en Petrés de la Fiesta de la espuma dentro del programa de fiestas en honor al Xiquet de la boleta , Xiquet Jesús de Praga. Un colofón a las tradicionales cucañas, que hicieron las delicias de los más pequeños.
La programación continuará hasta el domingo y después del parque infantil de este miércoles, los pequeños y pequeñas de Petrés esperan la gran xocolatà prevista para este jueves y el espectáculo de magia y humor con el que cerrará la jornada. Un parque acuático y la representación teatral del Mago de Oz, serán los platos fuertes del viernes, mientras que el fin de semana acogerá la tradicional cabalgata a las 18 horas.
Ofrenda
El 24 de agosto tendrá lugar la ofrenda al Xiquet Jesús de Praga y el espectacular itinerario por los arcos de los festeros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal
- El incendio en Benifairó y Quart de les Valls arrasa una zona de pinar
- Hallan un hombre fallecido en un solar del Port de Sagunt
- Un nuevo festival permitirá recuperar en Canet el 'Instituto de la Paella
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- La Fiesta Alternativa del Port de Sagunt se llena de valores
- Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura
- Verano en Canet