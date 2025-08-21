Gilet abre las puertas a Santa Bárbara

Gilet abrirá las puertas este viernes a la festividad de Santa Bárbara, que cuenta este año con siete clavariesas , quienes se van a encargar de que todo salga perfecto durante este fin de semana dedicada a la imagen. Un tro d’avís y un pasacalle, que estará amenizado por la xaranga Trastocats, será el pistoletazo de salida a la conmemoración religiosa, que tiene entre sus actos más destacados, la noche de Albaes en la puerta de la iglesia.

Día grande

El traslado de la imagen hasta el templo de la localidad será otro de los momentos emotivos de esta celebración, momento previsto para este sábado 23 de agosto, que acabará con una cena en la plaza y noche de orquesta. Los actos continuarán el domingo con una misa solemne en honor a la virgen y una mascletà que hará las delicias de los amantes a la pólvora. Por la tarde, se espera la tradicional procesión, donde las clavariesas y la virgen irán acompañadas de la banda de Juventud Musical Virgen de la Estrella, que también pondrá el punto y final a las celebraciones con un concierto en la plaza.

Patronales

De esta manera Gilet calienta motores para sus fiestas patronales que se iniciarán la próxima semana donde el lunes 25 de agosto habrá concurso de paellas y noche de orquesta.