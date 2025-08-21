Las máquinas ya perfilan el pionero plan de infraestructuras verdes de Quartell

La retirada de árboles caídos en parcelas colindantes del Camí de l’Assagador, que conecta el núcleo urbano con la playa, el recorte de raíces y el troceado de ramas son algunas de las labores que están desarrollando en Quartell como paso previo a su pionero plan director de infraestructuras verdes. Estas tareas se han acelerado para dar respuesta a la emergencia climática que se vivió el pasado 12 de julio. La actuación, según precisan fuentes municipales, se ha articulado a partir de los informes técnicos pertinentes y tras el peritaje para ejecutar la limpieza y el ordenamiento del espacio con las mayores garantías.

Trabajos desarrollados en el Camí de l'Assagador de Quartell. / Levante-EMV

Concretamente, el departamento de Agricultura y Medio ambiente, con Ferran Alabadí a la cabeza, ha perfilado esta intervención como prioritaria. El edil explica que, "desde el primer momento, actuamos por el cuidado y preservación de nuestro espacio natural. La tormenta dañó el 100 % de las cosechas del marjal y el 95 % de las parcelas de cítricos. Asimismo, arrasó parte de la arboleda de nuestro Assagador y, una vez más, cuidamos e intervenimos en nuestro entorno. Desde el equipo de gobierno se ha impulsado el plan de la infraestructura verde del municipio, con el que pretendemos empoderar el patrimonio natural".

Dos días

Durante 48 horas, el camino que une Quartell con la playa, desde la Foia hasta la Gola, ha estado cortado para garantizar la seguridad vial de cuantos transitan por la zona. La retirada de los árboles requiere la intervención de maquinaria pesada, grúas forestales, palas cargadoras, retroexcavadoras, un camión grúa y vehículos de tracción, que se desplazaron a este entorno para desarrollar la intervención de la manera más solvente. Tras el corte inicial con motosierra, se procedió al levantamiento para pasar al transporte que actuó en la retirada. La acequia del Peu Forquet, así como diversas zonas de acceso, se sometieron a la retirada de residuos vegetales con palas y retroexcavadoras.

El almacenamiento y posterior astillado de la materia se desarrolla en un espacio municipal reservado para ello. "Intentamos intervenir de la manera más eficaz, rápida y responsable. El cuidado del medio ambiente camina de la mano del respeto y cuidado de la agricultura y los campos colindantes, así que intentamos desarrollar un proyecto transversal", añade Alabadí.

Cambio climático

Sobre el plan director, desde el Ayuntamiento de Quartell añaden que "diseñará nuestro futuro verde". Y es que un inventario recogerá todas las especies naturales del término municipal, así como el programa de mantenimiento y propuestas de mejora en aras de una localidad sostenible. Esta herramienta se perfila como un instrumento esencial para dar respuesta a los efectos del cambio climático.

El objetivo fundamental pasa por mejorar la gestión del patrimonio natural, que prevé no solo mantener cuanto tiene, sino dignificar e incrementar su pulmón verde. Un plan de riesgos, así como las actuaciones previstas en el corto y en el largo plazo, son aspectos esenciales del documento.

Iniciativa integral

El equipo de gobierno también trabaja desde el compromiso de incrementar los refugios climáticos y espacios ambientales amables. El concejal de Agricultura y Medio Ambiente apunta que "la necesidad de generar espacios de sombra, así como la importancia de crear zonas de vegetación desde donde afrontar las intensas olas de calor, inciden en nuestro proyecto. Queremos diseñar una iniciativa integral del medio natural", añade Ferran Alabadí.