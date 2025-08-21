Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt

«Los datos del servicio de salvamento y socorrismo durante lo que llevamos de verano son muy positivos». Ese es el balance del concejal de playas de Sagunt, Roberto Rovira, después de varias semanas en las que lo más destacado es que «no ha habido ahogamientos». Las claves para que apenas se hayan registrado incidentes graves se centran, según el edil de Esquerra Unida, en «las tareas de prevención y la buena labor que desempeña el personal», que se contrata directamente desde el ayuntamiento para mantener su condición de servicio público.

A este respecto, Rovira insiste en que, «con los socorristas, los niveles de ahogamientos son mínimos». Este aspecto está especialmente cuidado en Sagunt, donde la presencia de los vigilantes en las playas se prolonga de forma habitual hasta las 20 horas, con algunas jornadas en las que se llega hasta las 21 horas. En este sentido, el concejal señala que esto no es corriente en otros arenales y, sin ir más lejos, «no hace mucho estuve en una playa de València, donde ya no había socorristas a partir de las 19 horas».

El concejal de Playas de Sagunt, Roverto Rovira. / Daniel Tortajada

La coordinación con la Policía Local adscrita a las playas y con la vigilancia a través de los drones son otras explicaciones del bajo nivel de incidencias que se registra una temporada más en el litoral de la capital del Camp de Morvedre. Rovira explica que «la mayoría de intervenciones se corresponde con cuestiones habituales en cualquier playa, como las picaduras de medusas o de peces araña», mientras que las más graves «suelen ser por accidentes que nada tienen que ver con el agua, sino caídas o golpes en la arena».

Traslados al hospital

Estos casos han provocado cerca de una quincena de traslados al Hospital de Sagunt en lo que va de verano, aunque dos fueron los que revistieron una mayor gravedad. Uno fue como consecuencia de la mordedura de un perro, mientras que el otro ocurrió cuando una mujer se desmayó al acudir a una posta de socorrismo a pedir ayuda. Tras comprobar la inestabilidad de sus contantes vitales, el servicio médico decidió su traslado al hospital, un trayecto en el que entró en parada cardiorrespiratoria, aunque fue reanimada, antes de recuperarse ya en el centro sanitario.

Concretamente de los servicios prestados durante este mes, las asistencias ascienden a más de 70, con más de una treintena de acciones de prevención y 10 intervenciones acuáticas. Justo la mitad de las incidencias se corresponde con picaduras por medusas (28), peces araña (9), insectos (2) y erizo (1), seguidas de las heridas leves (9) y las contusiones (4).

Aplicación

Todos estos datos salen de la aplicación que utiliza el servicio de playas este verano para registrar las intervenciones diarias. «Todavía está en pruebas y los socorristas, especialmente los coordinadores, se tienen que acostumbrar a utilizarla, pero estamos viendo que puede ser una herramienta muy aprovechable para hacerla extensible al punto accesible y a la policía de playas», apunta Rovira.

Entre las ventajas de esta fórmula, según insiste el concejal de EU-Podem, se encuentran que «desterramos los informes en papel, que dificultan la confección de las estadísticas. Con este sistema -añade- podemos actualizar la información al minuto y dispone de un montón de herramientas, como mapas de calor para localizar las zonas y momentos donde se detectan más medusas o corrientes más peligrosas o la temperatura del agua».

Información útil

Esta información, que está disponible para la ciudadanía a través de este enlace, es «muy útil para automatizar informes en unos segundos con las variables que más interesan y, en su conjunto, permite hacer un diagnóstico de cómo va la temporada de verano e incluso comparar la información a lo largo de los años a medida que vayamos recabando los datos».