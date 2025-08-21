Sagunt remonta el bache millonario de la devolución de ayudas europeas

El Ayuntamiento de Sagunt ha cerrado definitivamente el ejercicio económico de 2024 con la rendición de cuentas que pasó por pleno en la sesión de agosto. Este expediente, que recoge hasta el más mínimo detalle de la gestión de la hacienda local, superó sin alegaciones el periodo de consulta pública, que, en este caso y en contra de lo que hacen otros consistorios, solo se podía realizar en las oficinas municipales. El último paso en este procedimiento es la remisión de la documentación al Tribunal de Cuentas.

Además de los aspectos más generales de esta radiografía económica, como los ingresos de 83,8 millones, los gastos de 85,2 millones y el superávit que arrastra el consistorio a 2025 de 2,8 millones de euros, uno de los puntos más anómalos de la liquidación se encuentra en el capítulo de transferencias de capital, que recoge las partidas recibidas por el ayuntamiento de otras administraciones para destinarlas a un fin concreto, que suelen ser inversiones.

Transferencias de capital en negativo

Y es que el balance de 2024 en esta materia fue negativo en más de 1,8 millones de euros, fundamentalmente por los 3,7 millones de euros que Sagunt tuvo que devolver de fondos europeos al quedarse sin tiempo para poder ejecutarlos, como denunció en su momento el grupo de Compromís.

Toni Iborra, concejal de Hacienda de Sagunt. / Daniel Tortajada

Este saldo sería un lastre casi irrecuperable para cualquier economía, teniendo en cuenta, además, que estas subvenciones superaron un año antes los 12,7 millones de euros, el nivel más alto para Sagunt en una serie histórica que se inició hace más de dos décadas. Además, en 2024 no se hizo efectivo ningún préstamo, por los 7,1 millones ingresados por esta vía en el ejercicio anterior. Sin embargo y como se encarga de recordar el concejal de Hacienda, Toni Iborra, los principales indicadores económicos avalan la buena salud de las arcas municipales.

Factura eléctrica

Otras notas de esta rendición de cuentas son que el ayuntamiento ha rebasado los 300 millones de euros de patrimonio neto, que el pasado año alcanzó sus máximos gastos históricos tanto en los servicios públicos básicos (31 millones de euros) como en actuaciones de protección y promoción social (10,9 millones) o que el desembolso por el consumo de energía eléctrica ya roza los 3 millones de euros.

Multas de tráfico

Otra partida que siempre despierta curiosidad es la que recoge la recaudación con motivo de las multas de tráfico impuestas por la Policía Local. En 2024, esta cantidad ascendió por encima de los 922.000 euros, cuando en los dos ejercicios anteriores apenas había superado los 790.000 euros, siempre según la información publicada por el Ayuntamiento de Sagunt.