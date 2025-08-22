La agricultura de Morvedre no se rinde y vuelve a ganar terreno de cultivo

La agricultura nunca parece pasar por su mejor momento. El paulatino abandono de los campos de cultivo ha sido la tendencia habitual en los últimos años, aunque algo está cambiando en el Camp de Morvedre, donde, en 2024, aumentó la cantidad de terrenos dedicados al cultivo por segundo ejercicio consecutivo.

Más significativo todavía resulta que lo hiciera pese al ligero descenso registrado en Sagunt, donde se concentra algo más de la mitad de las parcelas en producción de la comarca, ya que las localidades que tiran del carro agrario son las de la Baronia Alta, especialmente Algímia d'Alfara, Torres Torres y Algar de Palància.

Campos de naranjos en Sagunt. / Daniel Tortajada

Así lo refleja al menos el informe anual que elabora la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, que eleva la superficie de cultivo hasta rozar las 8.200 hectáreas, 230 más que un año antes. En Sagunt, sin embargo, la caída está protagonizada por la mandarina, que perdió a lo largo del pasado ejercicio casi 50 hectáreas de terrenos en producción. Por contra, el aguacate sigue su conquista de más suelo, al extenderse ya por 139 hectáreas y consolidarse así como el segundo cultivo más presente en las zonas rurales de la capital comarcal, solo por detrás de los críticos.

Campos abandonados

Desde la Asociación de Cosecheros de Sagunto (Ascosa) y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), su presidente Pere Peruga apunta en declaraciones a Levante-EMV que "hay muchos campos abandonados, que la mayoría de veces ya no vuelven a ponerse en producción. No veo que en los últimos tiempos haya habido un cambio de tendencia y nuestras estimaciones es que cerca de un tercio de los terrenos de cultivo con los que cuenta Sagunto no está en producción", a los que se suman otros que "se mantienen, pero lo hacen a pérdidas por el valor sentimental que tiene para el agricultor".

Además de insistir en que "no tenemos detectadas nuevas fincas en producción", Peruga ratifica sobre el incremento de la presencia de aguacate que "resulta evidente que cada vez hay más", al tiempo que sospecha que otros pequeños movimientos en los tipos de cultivo pueden responder a "productores que han cambiado la calabaza por el melón", porque su labranza es similar.

En jaque por el granizo

Pero más allá de los números que presenta este informe, el presidente de Ascosa-AVA se muestra especialmente preocupado por "el futuro. Estamos en un momento duro, después del pedrisco que cayó en el temporal del 12 de julio. Hay explotaciones que lo perdieron todo y eso desalienta mucho a los agricultores. Se puede decir que esa granizada ha puesto en jaque a muchos campos de Sagunto".

Por lo que respecta al resto de la comarca, el pasado año fue de expansión agraria en 13 municipios, mientras que Faura se mantuvo y Alfara de la Baronia vio reducido su terreno cultivado en dos hectáreas. Este retroceso no impide a la localidad mantenerse en la tercera posición del Camp de Morvedre en el ranquin de parcelas dedicadas a la agricultura con 377, solo por detrás de Sagunt y de Algímia, donde el aumento en 77 hectáreas eleva la cifra hasta las 589. Albalat dels Tarongers, Algar y Torres Torres completan estas primeras plazas, en la que el primer municipio de les Valls no aparece hasta la octava con Benavites.

Canet d'en Berenguer

En cuanto a los pueblos con menor peso agrario, Petrés apenas cuenta con 74 hectáreas cultivadas, por las 90 de Faura, las 98 de Canet d'en Berenguer o las 104 de Segart, siempre según los datos recopilados por la Conselleria de Agricultura.