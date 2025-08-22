Cambio de escenario para la última cita del Off Romà
Las previsiones de lluvia en Sagunt hacen que el espectáculo Rogles de cançons i misèria, previsto en la Casa dels Berenguer, se traslade al Centro Cultural Mario Monreal con el mismo horario
Sagunt a Escena llega a su final en su edición de 2025. Este sábado cierra su programación en el Teatro Romano, a expensas de la tradicional Gala de Afacam que tendrá lugar el domingo, aunque antes se pondrá el broche a los espectáculos incluidos en el Off Romà.
Será Rogles de cançons i misèria a cargo de Cactus Teatre, que estaba prevista para este viernes a las 22 horas en la Casa dels Berenguer, aunque las previsiones meteorológicas han provocado su traslado al Centro Cultural Mario Monreal en el mismo horario.
Historia femenina de posguerra
Se trata de una historia de la posguerra española protagonizada por Paula Llorens e Isabel Martí, que también hacen las labores de dirección, junto a Raquel Piera. Entre las tres desgranan relatos femeninos de un pueblo cualquiera. El espectáculo recoge la memoria de tantas abuelas, cuyo trabajo doméstico nunca fue reconocido.
En esos corros de mujeres en los que se lavaba la ropa, se cosía, se rezaba o se cocinaba sucedían las historias personales, algunas muy crudas. También había espacio para cantar, bailar, para la amabilidad y la ternura.
Excelentes actrices
Tras su presentación, la crítica destacaba a sus tres excelentes actrices, que "multiplican sus papeles con distintos personajes de los que nos enamoramos enseguida. Poseen fuerza, dulzura, mucho oficio, buenas y armoniosas voces, y mucha simpatía", según recogen desde el Ayuntamiento de Sagunt.
